橄欖枝或陷阱 金正恩新招各有解讀

（中央社首爾5日綜合外電報導）分析家提出警告，北韓領導人金正恩近來頻頻向南韓示好，看似遞出橄欖枝，卻可能是設下陷阱，最終目標是要分化南韓和美國長達70年的盟邦關係。
在新年談話中，金正恩一方面宣稱已完成核武遏阻力量，防範美國來犯，一方面主動向南韓示好，宣稱北韓可能派遣選手參加南韓下月主辦的冬季奧運會，並願意為此事進行會談。
這是北韓態度上的一大轉變，因為北韓長期以來忽視南韓總統文在寅想要交涉的努力。
金正恩發表新年談話後，南北韓已重啟熱線，並且同意下週在非軍事區（DMZ）板門店（Panmunjom）展開會談，美國也已同意南韓要求，將聯合軍演推遲到冬奧和冬季帕拉林匹克運動會（Paralympics）結束後。
北韓先前的宣傳侵略性十足，有時揚言要把首爾變成「火海」，如今罕見地稱呼文在寅「總統」，並且宣稱金正恩想要改善南北韓關係。
懷疑論者指出，在國際社會應保持團結，對北韓施壓和制裁之際，金正恩想要挑起盟邦之間的不和。美國在南韓派駐2萬8500名美軍，協助南韓對抗北韓侵犯。
文在寅長期以來主張對北韓採取交涉作法，希望北韓重回談判桌。美國則是堅持北韓必須先放棄核武。
韓東大學政治學教授朴元坤表示：「十分明顯，金正恩新年談話旨在挑起美國和南韓之間的不和。對於南韓而言，重點是不要上當。」
川普就任總統近一年，美國迄今尚未正式宣布新的駐南韓大使。歐巴馬政府時代國家安全會議負責武器管制的主管沃夫薩爾（Jon Wolfsthal）指出，美國「幾乎迫使」文在寅「走自己的路」。
他推文說：「對於金正恩來說，十分容易選擇獻媚，分化盟邦。」
不過，其他分析家認為，北韓受到制裁和川普強硬立場的雙重壓力，不得不改弦更張。
東國大學教授高有煥表示：「金正恩顯然擔心，美國愈來愈有可能訴諸武力。他在和南韓的關係上，發現退路。」（譯者：中央社嚴思祺）1070105