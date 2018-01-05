中國下修2016年GDP 成長率不變

（中央社台北5日電）中國國家統計局今天公布，經最終核實，中國大陸2016年國內生產毛額（GDP）為人民幣74兆3585億元，比初步核算減少542億元；GDP年增率為6.7%，與初步核算相同。
新華社報導，按照GDP核算時效性要求，中國大陸年度GDP要進行兩次核算。第一次為GDP初步核算，在次年1月完成；第二次為GDP最終核實，在隔年1月完成。
年度GDP初步核算時效性很強，由於大量年度財務資料在時間上滿足不了年度GDP核算要求，核算年度GDP初步數據所依據的基礎資料都是月度和季度資料，據此核算出的年度GDP數據有推算成分。
之後，隨著基礎資料不斷增加，特別是年度財務資料陸續報送，中國大陸按各國通行做法，根據更全面、可靠的基礎資料修訂GDP數據。
中國國家統計局5日發布公告指出，近日，根據中國國家統計局統計年報、財政部財政決算和有關部門年度財務資料等，中國國家統計局對2016年GDP數據進行最終核實。
數據顯示，2016年，中國大陸第一產業（農業）產值最終核實為6兆3673億元，比初步核算增加2億元，年增率3.3%保持不變；第二產業（採礦、製造、建築業等）產值為29兆6548億元，比初步核算增加312億元，年增率6.3%，比初步核算提高0.2個百分點。
第三產業（服務業）產值為38兆3365億元，比初步核算減少856億元，年增率7.7%，比初步核算下降0.1個百分點。
中國大陸2016年GDP年增率6.7%，低於2015年的6.9%，創26年來新低。
路透社報導，中國大陸2017年GDP預估成長6.8%，超越官方設定的「6.5%左右」目標。但隨著地產投資與建設降溫，環境治理衝擊製造業，經濟學家預估，中國大陸今年經濟成長率可能降至6.4%。1070105