中國下修2016年GDP 成長率不變

（中央社台北5日電）中國國家統計局今天公布，經最終核實，中國大陸2016年國內生產毛額（GDP）為人民幣74兆3585億元，比初步核算減少542億元；GDP年增率為6.7%，與初步核算相同。

新華社報導，按照GDP核算時效性要求，中國大陸年度GDP要進行兩次核算。第一次為GDP初步核算，在次年1月完成；第二次為GDP最終核實，在隔年1月完成。

年度GDP初步核算時效性很強，由於大量年度財務資料在時間上滿足不了年度GDP核算要求，核算年度GDP初步數據所依據的基礎資料都是月度和季度資料，據此核算出的年度GDP數據有推算成分。