阻螞蟻金服收購速匯金 美憂數據武器化

美國以國家安全為理由，阻擋阿里巴巴關聯企業螞蟻金服，以12億美元收購美國快速匯款機構速匯金（MoneyGram International），這也是美國總統川普執政以來，阻止規模最大的中美企業併購案之一。

（中央社記者翟思嘉上海5日電）美國以國安理由阻擋螞蟻金服收購速匯金，外媒報導，中國國家支持的實體和基金在螞蟻金服中擁有15%股份，這項涉及美國240萬銀行和移動帳戶的交易，引起數據「武器化」的擔憂。

首先，中國國家支持的實體和基金在螞蟻金服中擁有15%的股份。該公司表示，這些都是被動持股，但華盛頓對中國投資的擔憂是長期的，而且共和黨和民主黨政府全都有這種擔憂。

在美國新任總統川普入主白宮並承諾對經濟競爭對手中國採取更強硬的做法的背景下，CFIUS的第2個擔憂是，這項交易將讓螞蟻金服得以接觸到美國240萬銀行和移動帳戶。

報導說，美國國家安全上的擔憂現在已將個人消費者數據包括在內，這些數據可能被「武器化」，或者被用來破壞信用評級和侵入銀行帳戶，甚至被用作勒索或身分盜竊的手段。

一名香港律師認為，數據跟晶片等擁有民用和軍事雙重用途的技術有共通之處。未來CFIUS的關注範圍將不限於敏感的高科技行業，還將擴及擁有個人資訊和GPS等位置數據的目標公司。」

美國的一位併購律師也表示：「數據是一個國家安全問題。（中國實體）掌握的美國公民資訊愈多，他們就愈有能力破壞某人的個人財務。」

報導認為，這筆告吹的收購將對螞蟻金服造成打擊，除了螞蟻金服因此要向速匯金支付3000萬美元的交易中止費，該公司之前一直努力採取種種方式試圖消除美國方面對於數據使用的擔憂，比如曾承諾將資訊留在美國、並保證這些資訊將完全由美國公民處理。1070105