受客戶消化庫存影響 上緯12月營收月減17%

上緯表示，由於時序適逢年底，客戶開始消化庫存量，採購量因而減少，使營收月減 17%。

上緯除公告營收外，也公布去年 12 月單月自結稅前損益為 5807.8 萬元，合併稅前 EPS 為 0.65 元；去年全年累計合併稅前損益 3.42 億元，累計合併稅前 EPS 為 3.81 元。

上緯透露，雖然中國環保法規趨嚴，在其控管下，短期內會對毛利造成影響，但長期來看，由於不符合法規的公司逐漸遭到淘汰，上緯接單有增加的趨勢，目前環保耐蝕材料需求在中國呈現穩定成長。

上緯第 3 季稅後純益為 3895.8 萬元，有別於第 2 季出售投資持股收益進帳約 1.02 億元助攻，第 3 季因新材料事業毛利受衝擊，單季獲利季減 65.93%，但仍較去年同期大增 13 倍，每股純益 0.44 元；前ˇ季稅後純益 1.55 億元，較去年同期大增 56 倍，每股純益 1.73 元。