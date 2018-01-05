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受客戶消化庫存影響 上緯12月營收月減17%

鉅亨網2018/01/05 20:37
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上緯投控 (3708-TW) 今 (5) 日公布去年 12 月營收為 4.53 億元，受到客戶年底開始消化庫存量影響，營收月減 17.16%，年增 11.91%；去年全年累計營收 49.05 億元，較去年同期大增 191.21%。

上緯除公告營收外，也公布去年 12 月單月自結稅前損益為 5807.8 萬元，合併稅前 EPS 為 0.65 元；去年全年累計合併稅前損益 3.42 億元，累計合併稅前 EPS 為 3.81 元。

上緯表示，由於時序適逢年底，客戶開始消化庫存量，採購量因而減少，使營收月減 17%。

上緯透露，雖然中國環保法規趨嚴，在其控管下，短期內會對毛利造成影響，但長期來看，由於不符合法規的公司逐漸遭到淘汰，上緯接單有增加的趨勢，目前環保耐蝕材料需求在中國呈現穩定成長。

上緯第 3 季稅後純益為 3895.8 萬元，有別於第 2 季出售投資持股收益進帳約 1.02 億元助攻，第 3 季因新材料事業毛利受衝擊，單季獲利季減 65.93%，但仍較去年同期大增 13 倍，每股純益 0.44 元；前ˇ季稅後純益 1.55 億元，較去年同期大增 56 倍，每股純益 1.73 元。

上緯投控日 K 線圖

 

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關鍵字上緯風電風能營收獲利eps中國訂單環保耐蝕化工headline
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