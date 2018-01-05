搶小鎮青年 愛奇藝首推自製網片殺無赦

此外，網路大電影需具備製作水準精良，電影結構與劇情完整，符合中國大陸國家相關政策法規，並以網際網路為首發平台等要求，既符合國家政策，也可在電影院上映。

網路大電影簡稱「網大」，是愛奇藝於2014年提出的網路電影概念與製作標準，主要是指自行組建拍攝團隊、自當導演，片長超過60分鐘，拍攝時間數月至一年，投資額人民幣數百萬至幾千萬元。

（中央社記者林克倫北京5日電）愛奇藝首部自製網路大電影「殺無赦」三部曲今天在北京發布，電影採「美劇IP+中國味表達+工業化製作」方式，除搶占中國大陸小鎮青年影迷，也會推向外國網路電影市場。

就過去發展看，網路大電影主要以中國大陸本土劇本與拍攝團隊為主。今天首推的新版「殺無赦」翻拍自同名美劇「Chosen」，則是首次對美劇版權（intellectual property, IP）進行採買改編的網大電影。

愛奇藝網路電影開發中心總經理竇黎黎表示，「殺無赦」系列是愛奇藝在自製網路電影領域的一次新嘗試，希望透過「美劇IP+中國味表達+工業化製作」，讓網路大電影能走進國際市場。

為顧及海內外市場，「殺無赦」由藍正龍、鄧家佳擔綱男女主角，並選在澳洲雪梨拍攝；且異於傳統的分批播出，殺無赦三部曲採同製同播，三部電影於7日同時在愛奇藝上線，並與全球知名媒體平台Netflix合作，於2018年初全球發布。

網路大電影的受眾市場頗為有趣，業界多定位在「小鎮青年」，即大陸二、三線城市的18到24歲白領，且有75%是網大觀眾。然新的市場挑戰在於，小鎮青年已厭倦低俗化粗製濫造的電影。

「殺無赦」則是探索將電影大銀幕搬到網路的可能性。索尼影視大中華區發行銷售及製作副總裁黃黛指出，網際網路影視的未來與內容的新穎度，以及是否能得到觀眾的共鳴息息相關，必須致力於探索和開拓新的發行模式和新的內容，帶給觀眾更多更好的作品。1070105