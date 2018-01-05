4女演員控 加拿大劇院導演連環性侵

4名女演員的律師說：「對我的客戶來說，她們一進入Soulpepper展開演藝事業，就開始遭到性侵犯。」

法新社報導，黛安娜班特萊（Diana Bentley）、克莉絲汀布斯（Kristin Booth）、派翠西亞費根（Patricia Fagan）和漢娜米勒（Hannah Miller）昨天各自向舒茲提告後，舒茲宣布在調查期間，暫時卸下他參與創立的多倫多Soulpepper劇院公司職務。

指控的事件發生於2000至2013年期間。

派翠西亞費根說：「#我也是運動首度讓我們發現，大家會傾聽，而且會關心。」

費根是指針對好萊塢大亨溫斯坦（HarveyWeinstein）的大量性侵指控曝光後，為公開揭發性騷擾與性侵所發起的社群媒體運動。

Soulpepper兩名共同創辦人和兩名合約藝術家也在記者會宣布辭職，聲援這4名女演員。

宣布在調查期間暫時卸下職務的同時，舒茲表示，「接下來這段時間，我要大力為自己辯護」。（譯者：中央社陳妍君）1070105