NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈桌曆女郎不倫不類？海軍澄清非軍人距亞洲盃不到1月　中華隊終於到齊理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

4女演員控 加拿大劇院導演連環性侵

中央社2018/01/05 20:40
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社蒙特婁4日綜合外電報導）加拿大劇院導演兼演員舒茲（Albert Schultz）遭4名女演員指控為「連環性侵犯」，成為女性接二連三出面控訴以往遭受有權勢男性侵犯的最新事例。

法新社報導，黛安娜班特萊（Diana Bentley）、克莉絲汀布斯（Kristin Booth）、派翠西亞費根（Patricia Fagan）和漢娜米勒（Hannah Miller）昨天各自向舒茲提告後，舒茲宣布在調查期間，暫時卸下他參與創立的多倫多Soulpepper劇院公司職務。

4名女演員的律師說：「對我的客戶來說，她們一進入Soulpepper展開演藝事業，就開始遭到性侵犯。」

指控的事件發生於2000至2013年期間。

派翠西亞費根說：「#我也是運動首度讓我們發現，大家會傾聽，而且會關心。」

費根是指針對好萊塢大亨溫斯坦（HarveyWeinstein）的大量性侵指控曝光後，為公開揭發性騷擾與性侵所發起的社群媒體運動。

Soulpepper兩名共同創辦人和兩名合約藝術家也在記者會宣布辭職，聲援這4名女演員。

宣布在調查期間暫時卸下職務的同時，舒茲表示，「接下來這段時間，我要大力為自己辯護」。（譯者：中央社陳妍君）1070105

加強宣傳 新南向政策平台增...今彩539第107005期開獎

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan