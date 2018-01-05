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中央社

印傳個資外洩 史諾登：政府蒐集結果濫用

中央社2018/01/05 20:51
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里5日專電）印度政府推動形同身份證的Aadhaar生物辨識卡，最近再傳資料外洩，美國國安局承包商前僱員史諾登今天在推特表示，無論法律如何完善，政府蒐集個資結果就是「濫用」。

史諾登（Edward Snowden）上午在社交平台推特（Twitter）轉發一則講述印度登錄近12億民眾生物資料的Aadhaar生物辨識卡資料庫再傳資料外洩的短文，並在短文上加註自己看法。

在推文中，史諾登說，可望完美記錄人們隱私生活資訊，是政府的自然傾向，但歷史表明，無論法律如何完善，「結果是（資料遭）濫用」。

印度「論壇報」（Tribune）4日刊登報導，描述記者透過即時通訊軟體WhatsApp匿名群組，花500盧比（約新台幣233元）以Paytm數位支付，購買登入擁有Aadhaar卡數據資料庫的印度單一身分認證機構（UIDAI）網站帳號和密碼，即成功登入取得個人資料。

此外，報導還說，只要花300盧比（約新台幣140元）支付給犯罪集團，就能獲得一個軟體，可用於取得任何Aadhaar生物辨識卡的號碼，刷Aadhaar卡。

不過，管理Aadhaar生物辨識卡資料庫及資料庫入口網站的UIDAI強調，沒有任何Aadhaar生物辨識卡資料外洩。媒體報導的帳戶和密碼登入入口網站，僅是提供給特定人員和省政府官員處理申訴案的帳號和密碼。

UIDAI官員表示，將嚴肅處理未經授權登入申訴的機制，且配合警方追查向私人機構提供登錄帳號和密碼的涉案人員。

由於印度全國僅3%的人報稅、繳稅，印度總理莫迪積極推動各種方式追繳和防止逃漏稅，目前正要求所有印度公民和必須繳稅的外國人，在3月底前申請Aadhaar卡，完成與銀行帳戶和手機等的連結。1070105

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