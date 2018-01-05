行政學術資歷兼備 管中閔當選台大校長

前台灣大學校長楊泮池去年6月任期屆滿後不續任，台大因此啟動校長遴選機制。台大校長遴選委員會今天晚間6時召開會議，針對校務會議推薦的周美吟、陳弱水、陳銘憲、張慶瑞、管中閔等5位校長候選人進行投票，晚間8時由台大校長遴選委員會召集人陳維昭出面宣布結果。

遴選結果公布後，媒體以電話聯繫管中閔，管中閔表示，會再找時間對大家說明，現在不方便談任何事。

（中央社記者許秩維、陳至中台北5日電）台大校長遴選委員會召集人陳維昭今晚宣布，中研院士管中閔當選台大校長；管中閔曾任政府官員且學術表現優異，盼他凝聚台大校內共識，帶領台大邁向卓越。

陳維昭表示，這次台大校長遴選共收到9件資料，其中8件通過資料審查，且都獲得遴選委員會1/3委員的推薦票，因此共產生8位校長候選人，經過治校理念說明會、訪談等程序後，其中5位候選人達到校務會議推薦門檻，進入最後一關。

今晚進行2輪投票，陳維昭指出，每個候選人都很優秀，競爭也很激烈，最後由管中閔當選台大校長。遴選委員會達成共識，不便公布投票票數和進入第2輪投票的另一位候選人。

陳維昭表示，管中閔是經濟學家，曾擔任國發會、經建會等政府單位的官員，經驗非常豐富，同時也是中研院士，在學術方面表現優異；台大現在處於艱難時期，希望管中閔能凝聚學校團隊的共識，強勢帶領台大邁向更卓越的境界。

管中閔畢業於文化大學經濟系，於美國加州大學聖地牙哥分校取得經濟學博士學位，曾任國家發展委員會主任委員、經濟建設委員會主任委員、行政院政務委員等職，他同時也是中研院士和世界科學院院士，現任台灣大學財務金融系講座教授。

先前在治校理念說明會時，管中閔提出「亞洲旗艦計畫」，積極布局亞洲高教市場，希望培育不同背景的學習者，認識不同文化和思維及亞洲的產業與環境，並與國際名校深度合作，成立合作學院或設立分校，以建立台大新的國際品牌。1070105