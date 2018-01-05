NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈桌曆女郎不倫不類？海軍澄清非軍人距亞洲盃不到1月　中華隊終於到齊理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

塞勒29分逞威 富邦打爆璞園終止2連敗

中央社2018/01/05 20:54
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者龍柏安台北5日電）富邦勇士洋將塞勒今天攻下全場最高的29分、14籃板，加上箭頭張宗憲也轟下23分，富邦靠著兩人內外聯手，最終以89比68擊敗璞園建築，終止2連敗。

富邦上週接連敗給台灣銀行與臺北達欣工程，洋將塞勒（Garret Siler）坦言，輸球後他們做了很多檢討，也針對上週比賽反覆觀看錄影帶，找出之前缺失進行改進，今天比賽球隊傳導比之前流暢很多，在進攻端上也減少了很多不必要的失誤。

塞勒今出賽30分29秒，全場15投13中，進攻效率驚人，對此他表示，璞園陣中沒有特別高大的洋將，因此他善用自己在禁區的優勢，此外他不忘感謝隊友不斷把球傳到他手上，他很開心能幫助球隊終止連敗。

璞園上半場打完僅落後富邦9分，第3節團隊火力當機，全隊累積18投僅中3，命中率盪至16.7％，也讓對手逮到機會將領先拉開至20分，璞園全隊以洋將戴維斯（Quincy Davis）拿下15分、10籃板最佳，替補射手簡偉儒則拿下次高的10分。

此役璞園全隊共發生23次團隊失誤，比富邦多出11次，籃板也以33比43落後，璞園吞敗後戰績以6勝6負，排名從第2滑落至並列第3，富邦則以6勝5負竄上第2。

第15季SBL例行賽本週在高雄巨蛋連打3天，首役富邦與璞園比賽結束後，則由聯盟戰績排名1的台銀，出戰爐主台灣啤酒。1070105

大樂透第107002期獎號長子辭副市長 菲律賓總統批准

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan