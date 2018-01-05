曼徹斯特英雄成竊賊 募集善款將撤回

美國歌手亞莉安娜（Ariana Grande）去年5月22日在曼徹斯特的演唱會發生爆炸，造成22人死亡。媒體當時報導，33歲的街友派克（Chris Parker）在體育館大廳，準備向散場民眾乞討，突然一聲巨響，自殺炸彈客引爆爆裂裝置。

（中央社記者戴雅真倫敦5日專電）英國曼徹斯特去年發生恐攻爆炸案時，一名街友因助人而聲名大噪，被稱為英雄。但如今卻發現他是竊盜累犯，當時對受害者行竊，替他募集近5萬英鎊的善款將還給捐款人。

派克當時受訪說：「我聽到一聲巨響，不到一秒鐘就看到閃了道白光，接著有煙冒出來，然後就是尖叫。我跌坐在地，站起來後沒有跑走，而是本能地跑回去，想要幫忙。」

派克指到處都有人倒臥在地，他看到個小女孩，沒了腿，用現場販賣的T恤幫她包紮。

派克問小女孩：「你的爸爸媽媽呢？」她說：「爸爸在工作，媽媽在上面。」瓊斯當時認為，她的媽媽應該已經遇難。不過監視錄影畫面卻顯示，派克當時從受害者身上搜刮了戰利品。

英國廣播公司（BBC）報導，法庭播放的監視錄影顯示，派克在臥倒的傷者間遊蕩，他走到受傷的希利（Pauline Healey）身邊，蹲下拿起她的手提包，偷走錢包，當時希利垂死的14歲孫女還躺在旁邊。

錄影畫面還顯示，派克偷竊時，旁邊的醫護人員和警方正努力搶救重傷者。派克偷走錢包數小時後，到速食店使用銀行卡。檢方表示，雖然派克對部分傷者提供有限的幫助，但他也「同等地」把握機會偷竊。

派克的案子原本預定2日開庭，但他並未現身。警方在西約克郡的一棟住宅閣樓將他逮捕，全案改於3日開庭。派克趁人之危的真相曝光後，曾收到死亡威脅，目前羈押於曼徹斯特監獄。

派克在法庭上對2件竊盜及1件詐欺罪名認罪，承認使用偷來錢包內的現金卡及另一名少女的手機。

英國媒體報導派克被誤認的義舉，還有民眾為它發起募資活動，原本目標是1000英鎊（約新台幣4萬元），最後卻吸引3700多人捐款，募集超過5萬2000英鎊（約新台幣208萬元）。

募款網頁發言人表示，派克認罪後，款項不會交給他，將會退還捐款人。

發起募款的瓊斯（Michael Johns）在募資平台GoFundMe發表聲明：「要對事件當晚的受害者，及對其他仍在哀悼、從傷痛中平復，卻可能因募款活動感到不悅的民眾致歉。」

派克自2000年到2017年，陸續因竊盜案被定罪，還多次在商店裡順手牽羊。這起趁人之危的竊案將於30日宣判。1070105