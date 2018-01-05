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中央社

反勞基法修法連署 公共參與平台駁回

中央社2018/01/05 21:08
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵、陳政偉台北5日電）不滿勞基法修法，勞團在國發會公共政策網路參與平台發起連署，希望政府撤回修法草案，不過國發會以草案已在立法院審議為由檢核不通過。勞團批評此舉是忽視審議式民主的精神。

國發會資訊管理處副處長莊明芬接受中央社訪問時表示，根據公共政策網路參與實施要點，提議範圍以行政院及其所屬各級機關的業務範圍內為限。涉及總統府、行政院及其所屬機關以外的其他中央各級機關，及直轄市、縣(市)政府、各級地方民意機關職權的提議，不適用這項要點。

莊明芬說，由於勞基法修法草案已在立法院審議，須尊重立法院職權，針對該項提議予以檢核不通過，並轉知勞動部參考，不進入附議。

新北市產業總工會理事長洪清福等6名工會代表今天發出聲明譴責國發會與行政院忽視審議式民主的精神。

聲明指出，公共政策網路參與平台已經駁回了言論自由日列為國定假日的提案，又再次駁回反對修法的提案，難免令人懷疑審核基準過於偏頗、無視勞工權益。

聲明呼籲行政院正視勞工訴求，切勿一手用行政官僚的方式回應重大政策、一手僭越原則影響立法程序。

共同聲明的高雄市產業總工會副理事長江建興接受中央社電訪時質疑，政府根本是故意不讓他們連署，才把當初設的民主平台擋住。1070105

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