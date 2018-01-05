反勞基法修法連署 公共參與平台駁回

（中央社記者余曉涵、陳政偉台北5日電）不滿勞基法修法，勞團在國發會公共政策網路參與平台發起連署，希望政府撤回修法草案，不過國發會以草案已在立法院審議為由檢核不通過。勞團批評此舉是忽視審議式民主的精神。

國發會資訊管理處副處長莊明芬接受中央社訪問時表示，根據公共政策網路參與實施要點，提議範圍以行政院及其所屬各級機關的業務範圍內為限。涉及總統府、行政院及其所屬機關以外的其他中央各級機關，及直轄市、縣(市)政府、各級地方民意機關職權的提議，不適用這項要點。

莊明芬說，由於勞基法修法草案已在立法院審議，須尊重立法院職權，針對該項提議予以檢核不通過，並轉知勞動部參考，不進入附議。