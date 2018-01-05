倡環保政策 英國議員促徵拋棄式咖啡杯稅

委員會女主席克雷（Mary Creagh）呼籲英國發起「回收革命」，並說：「咖啡杯製造商與經銷商並無採取行動改善這一情況，而政府也置身事外。」

法新社報導，英國環境審查委員會（Environmental Audit Committee）成員議員在新發表的報告警告說，英國每年大約用掉25億個塑膠內襯紙杯，但回收率卻低於1/400。

（中央社倫敦5日綜合外電報導）英國國會議員今天呼籲政府對一次性咖啡杯開收費用，並訂立目標，望在2023年前全數回收或完全禁用一次性咖啡杯。

這份報告提議政府對一次性咖啡杯收取25便士（約新台幣10元）的「拿鐵稅」（latte levy），並說籌得資金可用來改善回收設施。

咖啡杯回收不易，因為塑膠內襯造成杯子防水。

國會議員敦促各部會大臣設定目標，在2023年前全數回收一次性咖啡杯，並表示「若未達標，政府則應禁止使用咖啡杯」。

英國數家主要連鎖咖啡業者，包括規模最大的Costa，皆為自備環保杯的消費者提供折扣。

在英國擁有329間三明治店的Pret A Manger，則在本週將折扣加倍為50便士（約新台幣20元）。

但克雷警告說，這類折扣與收費政策不同，已被證實「無效」。她點出英格蘭地區新上路的塑膠袋稅大有成效，在實施第一年即降低塑膠袋使用83%。

知名連鎖咖啡品牌星巴克（Starbucks）今天宣布，他們計劃在20間到25間倫敦據點開收5便士咖啡杯費，收回金額將捐給環保公益團體，還說他們也發現折扣無效。

星巴克發言人表示，這是星巴克全球首度開收杯費，將從今天開始試辦3個月。（譯者：中央社陳乃瑜）1070105