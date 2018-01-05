當選台大校長 管中閔宣布不參加政黨活動

（中央社記者許秩維、陳至中台北5日電）剛當選台灣大學校長的中研院士管中閔今晚在臉書發文表示，為了踐行學術自由與大學自治之信念，他宣布即日起不參加任何政黨、黨派活動。
前台大校長楊泮池去年6月任期屆滿後不續任，台大因此啟動校長遴選機制。台大校長遴選委員會今晚召開會議，針對校務會議推薦的5位校長候選人進行投票，會後由台大校長遴選委員會召集人陳維昭宣布，由中研院士管中閔當選台大校長。
管中閔今天晚上8時許更新社群網站臉書（facebook）文章，發文中感謝遴選委員們的支持與肯定，這兩個多月來，遴選委員們不辭辛勞地參與各場治校理念發表會、訪談及面試，他由衷地感佩，他也要感謝參與這次遴選的所有候選人，很榮幸與這些學界碩彥同台，讓他得以學習他們的理念和風範。
對連署提名他的老師們，以及所有鼓勵、支持他的老師和同學們，管中閔也獻上誠摯的謝意，還有許多校外朋友們，透過各種管道表達支持，每一份心意、每一份力量，都是安定他內心的暖流。
管中閔表示，這次遴選所選擇的，並不是他個人，而是台大與台灣高教必須變革的起點。為了踐行學術自由與大學自治之信念，他正式宣布，恪遵台大校長遴選委員會組織及運作要點第十三點的規範；自即日起不參加任何政黨、黨派活動。
管中閔指出，遴選已經落幕，台大即將重新出發，他將拜會諸位學界先進前輩，請益學習，希望相連、攜手打造台大的未來。1070105