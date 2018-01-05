當選台大校長 管中閔宣布不參加政黨活動

（中央社記者許秩維、陳至中台北5日電）剛當選台灣大學校長的中研院士管中閔今晚在臉書發文表示，為了踐行學術自由與大學自治之信念，他宣布即日起不參加任何政黨、黨派活動。

前台大校長楊泮池去年6月任期屆滿後不續任，台大因此啟動校長遴選機制。台大校長遴選委員會今晚召開會議，針對校務會議推薦的5位校長候選人進行投票，會後由台大校長遴選委員會召集人陳維昭宣布，由中研院士管中閔當選台大校長。

管中閔今天晚上8時許更新社群網站臉書（facebook）文章，發文中感謝遴選委員們的支持與肯定，這兩個多月來，遴選委員們不辭辛勞地參與各場治校理念發表會、訪談及面試，他由衷地感佩，他也要感謝參與這次遴選的所有候選人，很榮幸與這些學界碩彥同台，讓他得以學習他們的理念和風範。