金球獎盛事將登場 料難擺脫性醜聞陰影

（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）今年的頒獎季將隨7日登場的金球獎拉開序幕，比佛利山（Beverly Hills）屆時將眾星雲集，向即將揭曉的最佳電影及電視作品致敬。但這場繁星盛會，仍揮不去性騷醜聞陰影。
法新社報導，外界將視金球獎為好萊塢首次同聲抗議普遍的不當行為文化的大好機會。好萊塢製片大亨溫斯坦（Harvey Weinstein）遭爆是性侵慣犯而失勢，使相關事件備受關注。
這場由好萊塢外籍記者協會（Hollywood ForeignPress Association, HFPA）籌辦、7日晚上登場的星光盛會上，明星的獲獎感言及部分獎項釋出的訊息，將與獲獎作品一樣受到關注。
美國娛樂雜誌「綜藝」（Variety）主編柏恩鮑姆（Debra Birnbaum）告訴法新社：「接二連三揭露的行為不端事件，已成為年度新聞，所以我們確定，這也將是金球獎之夜主要話題。」
「從賽斯梅爾（Seth Meyer）的開場白到慷慨激昂的獲獎感言及時尚衣著，都脫離不了這個話題。」
今年的金球獎將在比佛利希爾頓飯店登場，美國國家廣播公司（NBC）的搞笑藝人賽斯梅爾（Seth Meyer）將首次擔綱主持。
出席今年盛會的男、女演員，料將穿著全黑禮服現身典禮，以聲援溫斯坦、凱文史貝西（Kevin Spacey）、布萊特瑞納（Brett Ratner）及達斯汀霍夫曼（Dustin Hoffman）等名流所傷害的人。（譯者：中央社鍾佑貞）1070105