窮愈窮 富愈富 巴菲特看穿經濟制度出了問題

根據 DB 全球市場研究機構的數據顯示，最富有 0.1% 美國人的財富，竟與低層 90% 美國人的財富相當。最富有 10% 的人擁有近 90% 的股票。

巴菲特在時代雜誌寫了一篇文章，大略解釋了美國經濟制度的問題。

根據富比士 400 雜誌統計，自 1982 年以來，前 400 名最富有美國人財富增加為 29 倍，由 930 億美元大舉增加到了 2.7 兆美元。同時，「數千萬辛勤工作的民眾却仍深陷於勞苦的深淵，」巴菲特說。

美國是全世界貧富不均最嚴重的國家之一，巴菲特最是心知肚明。

「市場制度讓許多人失去了希望，尤其是市場已變得更加專業化，」巴菲特在時代雜誌上寫道。他指出科技讓某些人成了巨富，眾多其他人反而失去了工作。

然而，這也並非全是壞消息，他說。其實，科技應該讓美國人對未來感至樂觀。

巴菲特提到了因科技而產生大幅變革的產業，例如農業。農耕機，軋棉機，肥料與灌溉系統，讓美國的農業人力由勞工人數的 80% 大幅降到了僅 2%。

「農業生產力大幅提升，是好事，」巴菲特寫道。「這釋出了美國 80% 的勞動力，這些勞動力轉向了新的產業，也改變了我們的生活方式。」

那麼，該如何確保市場能持續改善所有美國人的生活？

「一個富有的國家，應該照顧所有的民眾，而非僅是獲得市場肯定的有才能的人，」他寫道。

巴菲特與一群億萬富翁，包括臉書創辦人祖克伯，甲骨文創辦人艾力森等，於 2010 年簽署了一份捐贈承諾，將捐出逾半數的財富。

此外，數百名美國百萬與億萬富翁對川普政府的稅改法案大表不滿，他們表示反對政府減稅。

「我們呼籲國會加我們的稅，增加極需的政府收入，恢復對重大項目的投資，」一群慈善家，包括索羅斯，洛克斐勒等人在簽署的信件上說道。「這樣做將有助創造就業，強化中產階級，確保美國經濟成功。」