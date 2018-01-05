金球獎將登場 10項冷知識盤點

金球獎在1944年設立，前14屆皆由HFPA前身組織的成員擔任頒獎人，但法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）、狄恩馬丁（Dean Martin）和小山米戴維斯（SammyDavis Jr.）1958年即興登台反而喧賓奪主，在隔年正式獲邀擔任主持人，明星才成為金球獎頒獎典禮的主角。

（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）奧斯卡前夕最盛大的美國影劇界盛事、好萊塢外籍記者協會（HFPA）主辦的第75屆金球獎頒獎典禮將在7日登場，影劇界A咖屆時將共襄盛舉。法新社整理了10項金球獎趣聞如下：

1958年到1963年間，金球獎僅在洛杉磯地區轉播，直到1964年才全美轉播。

●獎項

金球獎與奧斯卡金像獎不同，不頒發技術性獎項，衷於表彰演員、導演、製片和編劇。

●贏家

梅莉史翠普（Meryl Streep）獲史上最多項金球提名，今年也因劇情圍繞「五角大廈報告」（PentagonPapers）的「郵報：密戰」（The Post）一片獲得生涯第31項提名。梅莉史翠普已得獎9次，僅次於奪得10次金球獎的紀錄保持女星芭芭拉史翠珊（BarbraStreisand）。

傑米福克斯（Jamie Foxx）和海倫米蘭（HelenMirren）都有單屆最多項提名3項的紀錄。

金球獎最年輕得主瑞奇施洛德（Ricky Schroder）9歲時演出「天涯赤子心」（The Champ）獲獎；最年長得主女星潔西卡坦迪（Jessica Tandy）80歲時以「溫馨接送情」（Driving Miss Daisy）獲最佳女主角。

●差點成輸家

芮妮齊薇格（Renee Zellweger）2001年因「護士當家」（Nurse Jackie）一片獲頒最佳女主角時人在廁所，讓一臉困惑的休葛蘭（Hugh Grant）詢問同桌人她的去向，幸好後來即時現身領獎。

克莉絲汀拉蒂（Christine Lahti）因電視醫療劇「醫門英傑」（Chicago Hope）獲頒最佳女主角時，也曾上演過類似戲碼。

●5項入圍大滿貫

1975年時，「飛越杜鵑窩」（One Flew Over theCuckoo's Nest）成為金球獎史上首部入圍最佳影片、男主角、女主角、導演和劇本全5項大滿貫的電影。

直到去年「樂來越愛你」（La La Land）同樣入圍這5類別，第2部金球大滿貫電影才出現。

●終身成就獎

塞西爾戴米爾獎（Cecil B. DeMille Award）這項終身成就獎在1952年時首度頒發，獲獎人就是塞西爾戴米爾。

後來獲頒終身成就獎的包括華特迪士尼（WaltDisney）、茱蒂嘉蘭（Judy Garland）、薛尼鮑迪（Sidney Poitier）和茱蒂佛斯特（Jodie Foster）等人。

●拒領

馬龍白蘭度（Marlon Brando）在1973年時以「教父」（The Godfather）榮獲金球獎，但為抗議越戰而拒絕領獎。2個月後，他也為抗議電影業對待美國原住民的方式而拒絕接受奧斯卡小金人。

「大風暴」（Z）的製片群在1970年時，因不滿遭排除在有聲望的戲劇類最佳影片獎之外，拒領金球最佳外語片。

●獎盃

金球獎獎座本體為24K鍍金，製造成本約800美元，高10.75吋（27.3公分）、寬3.5吋（8.9公分）、重2.5公斤。

●主持人

本屆金球獎主持人將由美國國家廣播公司（NBC）深夜脫口秀節目主持人賽斯梅爾（Seth Meyer）擔綱。賽斯梅爾保證將在頒獎典禮時大展一貫的政治幽默，也誓言對好萊塢性騷擾醜聞絕對毫不留情。

前幾年的主持人包括瑞吉賈維斯（Ricky Gervais）、蒂娜費（Tina Fey）和愛咪波勒（Amy Poehler）搭檔，以及去年的吉米法隆（Jimmy Fallon）。

●菜單

美國綜藝（Variety）週刊報導，金球獎的餐前雞尾酒將以酩悅香檳為基調，加入龍舌蘭、血橙汁和一點蜂蜜。

開胃沙拉包括布拉塔乳酪、綠捲鬚萵苣和原生蕃茄，主菜則是海鱸魚。

甜點是淋滿巧克力的咖啡餅和榛果儷馬斯卡彭起司，鋪在酥脆的義大利榛果底之上，上頭還放了內有海鹽焦糖的巧克力圓球，為這星光熠熠的一餐畫下完美句點。（譯者：中央社陳乃瑜）1070105