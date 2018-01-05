牡蠣搶手竊賊多 法國祭出電子假牡蠣追蹤

（中央社記者曾依璇巴黎5日專電）牡蠣是許多饕客喜愛的美食，市場搶手，也易引起竊賊覬覦。法國養殖業者試過監視器和人員巡邏後，近期採用新的防盜法，以電子假牡蠣混入真牡蠣，隨時定位追蹤。

法國濱海夏宏特省（Charente-Maritime）是牡蠣主要產區之一。費加洛報（Le Figaro）報導，單是在這一省，每年就被偷走8到13公噸牡蠣。

去年耶誕節之前，一名業者的養殖場就被偷了800公斤牡蠣，損失慘重。

業者為了防盜，試過好幾種方法，除了常見的監視器和巡邏之外，還採用雷射防偽雕刻，近期更開始採用可遠端連線的假牡蠣。