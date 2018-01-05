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中央社

中國大陸禁廢紙進口 榮成上月獲利大減

中央社2018/01/05 21:44
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北5日電）工紙大廠榮成自結2017年全年營收獲利，營收新台幣462.02億元，年增42.1%；但中國大陸政府第4季起禁止進口廢紙，只能用高價國內廢紙，造成榮成去年12月自結稅前損益年減約9成。

榮成自結2017年12月營收47.84億元，年增35.4%，月增18.9%，全年合併營收462.02億元，年增42.1%；12月自結合併營業利益1.53億元，卻月減36.77%，年減70.15%，全年自結合併營業利益51.01億元，年增73.4%。

榮成自結2017年12月稅前盈餘1.38億元，月減38.67%，年減91.27%，合併每股稅前盈餘0.12元；全年自結合併稅前盈餘52.46億元，年增60.4%，合併每股稅前盈餘4.09元，優於2016年的3.28元。

榮成分析，2017年12月的自結合併營業利益和合併稅前損益比11月衰退，主要原因是大陸工業用紙產品12月平均售價較11月為低，且12月廢紙原料成本因以大陸國內高價位的廢紙為主，造成12月生產成本較11月為高所致。

榮成表示，大陸低碳造紙廠2017年國外進口廢紙的審批數量受到年中環保檢查的影響，自第3季起停止審批，造成第4季大陸國內廢紙的採購比重已由平常的60%到70%提高到80%到90%，造成大陸廢紙價格飛漲，影響獲利。

榮成說，2017年是公司營運表現很好的一年，2017年榮成在大陸華中地區的第一個綠色包裝紙箱廠仙桃廠，及第一個低碳造紙廠松滋廠分別依預計時程於2017年順利投產，讓集團2017年營收及獲利皆創下公司成立以來的歷史新紀錄。1070105

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