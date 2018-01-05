拍才子呂赫若故事 莫子儀力求演出到位

客家電視台推出2018年度戲劇「台北歌手」，從日治時代的呂赫若談起，將他的精彩生平改編，串聯呂赫若9篇小說拍成電視劇。導演樓一安直言，在他20歲左右就看到有關呂赫若的報導便深感興趣，深入研究後更發現，呂赫若除了文學作品出色，「其實他的人生就很有戲」。

呂赫若為活躍於台灣日治時期到戰後初期的小說家，其日文小說「牛車」受到當時文壇高度矚目，有「台灣第一才子」美稱，同時更具有音樂家、聲樂家、革命家等身分，人生充滿傳奇故事。

（中央社記者江佩凌台北5日電）有「台灣第一才子」之稱的呂赫若一生充滿故事，客家電視台將他的生平及小說交錯串聯拍成電視劇，並由演員莫子儀擔綱演出呂赫若，為力求演出到位，莫子儀更致力學琴和德文聲樂。

樓一安對於台灣在1945年戰爭末期那段歷史十分有興趣，他透過呂赫若撰寫的日記看到那個世代的風華，也促使他想拍呂赫若的故事，盼讓觀眾透過這名傳奇才子的一生，重新認識那段時期的台灣面貌。

「大家可能透過韓國電影知道韓國光州事件，反而不瞭解台灣本土的故事」，樓一安說，從日治到民國時期，呂赫若當時處在自己是「日本人」還是「台灣人」的矛盾中，「這也是那個時代普遍的困惑」。

為了將呂赫若的小說和人生故事交錯呈現，劇中結合舞台劇表演方式，以少見的「劇中劇」挑戰不一樣的拍攝鏡頭，樓一安表示，在電視鏡頭語言中結合舞台劇可以呈現完全不一樣的演出和畫面，是很有趣的嘗試。

已有一陣子未接演電視劇的莫子儀，坦言起初對呂赫若故事了解不多，但透過他的文學作品和批判的角度，進一步思考他的個性和心境，在反覆讀過呂赫若的創作後，更感受到他埋在文學作品底層的反諷，讓莫子儀直言，呂赫若非常厲害。

呂赫若除了是小說家，還具有音樂家、聲樂家的優異才華，為了讓劇中角色更有說服力，不會彈琴的莫子儀花相當多時間練鋼琴指法，坦言不想依賴手模或避開鏡頭借位，甚至背下德文聲樂歌詞，配合嘴型拍攝，下足功夫力求演出到位。

演出才子一角，對莫子儀而言，希望讓呂赫若這個角色看起來更真實，「呂赫若其實有不同面貌，在外面很風流很有才情，但他也有暴躁厭煩的一面」。

莫子儀認為，每個歷史人物的性格都有不同面向，除了風光正向的一面，演出無助脆弱或無能為力，都能讓人物更真實，「包裝太完美就過於虛假，這不是我對表演的信念」。

「台北歌手」去年11月底開拍，為了符合當年日治時代的背景，劇組在場景上十分用心，像是當時文人雅士集會用餐的「山水亭」，特別選了充滿歷史風華的台北市市定古蹟「中山藏藝所」拍攝，重現當年山水亭餐廳。預計今年4月播出。1070105