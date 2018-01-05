加密貨幣輪流漲 「狗狗幣」市值飆破11億美元

「狗狗幣」也是比特幣的「後代」，近期，隨著比特幣市值占比下滑，其他加密貨幣開始輪漲；例如，市值第 2 大，2017 全年漲幅超過 35,000% 的瑞波幣 (Ripple)，以及市值第 3 大、價格於 1 月 4 日首次突破 1,000 美元的以太幣 (Ether)。

加密貨幣資訊網站 Coinmarketcap.com 數據顯示，截至 1 月 5 日下午 2 點 56 分為止，「狗狗幣」(Dogecoin) 的市值，已超過 11 億美元。

至於市值第 1 的比特幣，據 Coinmarketcap.com 統計，市值為 2,318 億美元 (截至 1 月 2 日為止)，占加密貨幣總值的 36.1%，市值占比為有史以來最低 (過去多在 4 成以上)。

「狗狗幣」誕生於 2013 年，其象徵物為日本柴犬，只要透過網路交易平台，就可購得。

「狗狗幣」的創造者，將這種加密貨幣定位為「網路貨幣」，可讓用戶更輕鬆、便捷地執行線上匯款。

最近幾個月，加密貨幣大幅上漲，已開始讓市場擔心供給過剩的問題。「狗狗幣」創始人 Jackson Palmer(已於 2015 年離開「狗狗幣」團隊) 對媒體表示，即便軟體未更新時間，已超過兩年，「它的價格還是會大漲」。

Coinmarketcap.com 資料顯示，加密貨幣市場總值逾 7,500 億美元，其中比特幣占比近 4 成。

總部位於香港的數位資產交易平台 Octagon Strategy，其董事總經理 Dave Chapman 在接受 CNBC 訪問時指出，對多數新進投資人而言，比特幣、以太幣，已經太貴了，於是他們轉而追逐價格較低、尚有成長空間的加密貨幣。

Chapman 的說法，正是「狗狗幣」這類加密貨幣上漲的主因。

Chapman 認為，新進投資人有一種共同心態，就是他們已錯過「加密貨幣帶來超高報酬的最佳時機」。