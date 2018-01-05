婚姻保護法案受阻 印度婦女抗議

以國大黨為首的反對黨占國會上院參院（RajyaSabha）過半數席次，他們質疑這項法案部分法條並要求送交特別委員會審議，朝野意見不同，法案未能通過。

根據國會下院人民院（Lok Sabha）統計，政府本會期向國會提交16項法案，人民院通過了穆斯林婦女婚姻保護法等12項法案。

印度穆斯林習俗中，丈夫說3次talaq（我要離婚）即可休妻，這項法案規定這麼做不合法，可對違法休妻的被告處以3年有期徒刑，妻子可索取贍養費。

（中央社記者康世人新德里5日專電）印度政府提的穆斯林婦女婚姻保護法案，由於反對黨在國會上院抵制，在今天國會冬季會期休會前未能通過，引起穆斯林婦女團體抗議。

印度國際亞洲新聞社（ANI）報導，一些穆斯林婦女團體和活躍人士今天集會，向阻撓這項法案通過的國大黨等政黨抗議。

參與今天抗議活動的活躍人士費姿（Farah Faiz）表示，「我們譴責國大黨」，抵制在參院阻撓穆斯林婦女婚姻保護法通過的國大黨，感謝總理莫迪（NarendraModi）即使被貼上反穆斯林的標籤，仍展現推動法案的勇氣。

費姿說，宣稱穆斯林婦女反對穆斯林婦女婚姻保護法是不對的，因為穆斯林婦女只要被丈夫說3次talaq，一輩子就完了，但國大黨更關心穆斯林男子因說3次talaq休妻被關3年的規定。

她表示，穆斯林婦女還希望以後提出修正案，讓穆斯林婦女婚姻保護法納入懲罰一夫多妻制的條文。

不少印度穆斯林赴中東國家工作，有人在當地另結新歡後，透過電話、即時通訊軟體等方式，向在家鄉的髮妻說3次talaq即可休妻。有些印度的穆斯林婦女即刻喪失法律權利，也失去生活與經濟依靠。

印度最高法院在接獲穆斯林婦女的訴願後，於2017年8月裁定，說3次talaq就休妻的伊斯蘭教律法違憲，先禁止6個月，並要求國會於這段期間立法規範。1070105