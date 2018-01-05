管中閔掌台大 教部期許當高教領頭羊

台大校長遴選今年首度新增校務會議「推薦投票」，原本8位候選人被刪掉3位，再由遴選委員會從5人中選出最終當選者，引發外界討論。李彥儀表示，國立大學遴選機制由遴選委員會決定，後續如須檢討，也循相同的機制處理，教育部不會過問。

李彥儀表示，現行國立大學機制，遴選委員會選出校長人選一人後，只需報教育部核定聘任，不再有圈選等程序。由於大學是學年制，管中閔應是2月1日新學期正式上任。

（中央社記者陳至中台北5日電）中研院士管中閔今天晚間獲選下任台灣大學校長。教育部高教司長李彥儀表示，期許管中閔不只是帶領台大，而是帶領台灣高教整體向上，當「領頭羊」面對世界的競逐。

清華大學校長賀陳弘今天接受中央社記者電話採訪，對管中閔表達恭賀。賀陳弘說，過去幾任台大校長都是理工背景，管中閔較不同（經濟學），相信會為台大帶來一些新的思維，也為台灣高教帶來新的氣象。

近年因甄選期程、入學措施調整等，媒體屢有報導台大與清大在招聯會針鋒相對。賀陳弘受訪時強調，他們與任何一位台大校長，從來沒有衝突過，所以也沒有什麼要不要遞上「橄欖枝」的問題，大家都是從教育理念出發討論各種措施。

國教行動聯盟召集人、台大應用力學所教授王立昇，對管中閔出線感到驚訝。但他說，管中閔有管理的長才，希望他會有一些新的想法和策略，並放下過去政治立場的執著，帶領台大脫離風風雨雨。

台大學生會長林彥廷表示，這次應該是史上首度8位校長候選人，都願在結果公布前和學生對話、座談，翻轉了他們對高等教育的想像。

林彥廷說，台大校長的言行受到媒體關注，也必須到立法院備詢，管中閔在座談中已表達願意加強與外界對話。管中閔也提出「亞洲旗艦計畫」構想，強化台大與其他國家學校的連結，並改善高教國際化的基礎建設，相信正式就任校長後，會有一番作為。

林彥廷同時也是台大校長遴選委員會的學生代表，但他今天受訪時，不願透露會議細節，只說一切都很平靜，「就是投票」。會議開始時，對投票程序有一些討論和確認。1070105