NBA明星賽首階段投票 字母哥暫居第一

（中央社紐約5日綜合外電報導）美國職籃NBA全明星賽第一階段球迷投票結果今天出爐，由密爾瓦基公鹿球星「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）拿下最高票數。

經歷12天的球迷投票，上個賽季首次獲選參加全明星賽的希臘球員安特托昆博拿下86萬3416票，以7336票差距力壓拿下85萬6080票的克里夫蘭騎士4屆最有價值球員詹姆斯（LeBron James），位居東區聯盟和全聯盟第一。

法新社報導，23歲的安特托昆博在2017-18年賽季中表現出色。他是全聯盟場均得分第2高，每場平均得到29.1分，火鍋、抄截和籃板都排名全聯盟前20名。