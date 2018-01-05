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中央社

NBA明星賽首階段投票 字母哥暫居第一

中央社2018/01/05 21:56
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社紐約5日綜合外電報導）美國職籃NBA全明星賽第一階段球迷投票結果今天出爐，由密爾瓦基公鹿球星「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）拿下最高票數。

經歷12天的球迷投票，上個賽季首次獲選參加全明星賽的希臘球員安特托昆博拿下86萬3416票，以7336票差距力壓拿下85萬6080票的克里夫蘭騎士4屆最有價值球員詹姆斯（LeBron James），位居東區聯盟和全聯盟第一。

法新社報導，23歲的安特托昆博在2017-18年賽季中表現出色。他是全聯盟場均得分第2高，每場平均得到29.1分，火鍋、抄截和籃板都排名全聯盟前20名。

參加過4次全明星賽的波士頓塞爾蒂克球員厄文（Kyrie Irving）以80萬2834票位居東區聯盟後衛的第1名，他在全聯盟的投票總排名為第3名。

在西區聯盟的投票中，金州勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）以76萬7402票居冠，隊友柯瑞（Stephen Curry）則以73萬5115票緊追在後，他們在全聯盟的總排名為第4和第5名。

第67屆NBA全明星賽將於2月18日星期天在洛杉磯史泰博中心（Staples Center）進行。

全明星賽的先發陣容將於18日揭曉。（譯者：中央社陳彥鈞）1070105

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