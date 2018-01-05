足球／距亞洲盃不到1月　五人制男足全員到齊跟時間賽跑

2018亞足聯五人制足球錦標賽(AFC Futsal Championship)，本月30日開始在台北舉辦， 中華隊今(5)日第一次是全員到齊進行集訓，總教練Adil Amarante坦言比賽時間逼近，擔心集訓時間過短，戰術實行不到位。

中華隊去年12月聘請巴西籍的Adil 擔任總教練，隨後第一站至嘉義進行移訓，當時旅外球員還未歸隊參與集訓，主力球員之一的紀聖珐也因正在服行兵役所以未能參加。

今日中華隊在台北進行訓練，此次入選的16名球員終於到齊，包含5名旅外球員江信瑋、洪偉騰、黃泰翔、林志紘、賴明輝，加上向軍中請假的紀聖珐共6人是首次和隊友進行實戰練習，總教練Adil也加緊腳步，傳授許多戰術與觀念。

中華隊第一場比賽將於2月1日在新莊體育館對戰從未交手過的巴林，距離比賽剩下不到一個月，總教練Adil認為「目前球員間的配合還不錯，不過今天來了6名新成員，要在短時間內盡速調整到位，時間是棘手問題。」

對於6名今天加入的成員，總教練Adil表示有特別注意他們，感覺還不太進入狀況，會持續調整到最好。中華隊預計7日飛往泰國進行6天的移地訓練，之後也會到日本備戰。

總教練Adil今天在練習的過程中，不時停下來講解，但由於Adil是透過翻譯與球員溝通，所以遇上難以用口語解釋的問題，便利用場邊的白板畫戰術輔助，要讓每一個球員都聽懂，賽前也藉由影片介紹今天的訓練內容，希望讓選手盡快理解上手。