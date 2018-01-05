全美各地調高最低工資 學者：效果有限

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國本週有大約40個州和市政府的最低工資調漲開始生效，但經濟學家們表示，這些舉動還不足以更廣泛提升美國的薪資。

法新社報導，美國國會自2009年起就沒有通過調漲聯邦最低工資，且這數字沒有經過通貨膨脹指數調整，所以各州和地方政府介入幫助工資最低的工人們在薪資上急起直追。

華盛頓州的最低工資將調漲到每小時11.50美元，是所有州中最高的，而聯邦政府頒布的最低工資是7.25美元。

整體來說，有18個州和近24個城市正提高基本工資，但經濟學家們表示，這項舉動影響美國勞動力中相對較小的一部分。