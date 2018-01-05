晶片資安漏洞滲透廣泛 專家仍難估衝擊

研究人員還說明，駭客可能如何利用漏洞取得使用者密碼、加密程式碼和更多資訊。儘管目前為止，尚未傳出任何利用漏洞進行攻擊的行動。不過，資安專家今天仍呼籲各電腦系統用戶緊急安裝軟體更新。

法新社報導，谷歌公司（Google Inc.）的研究人員昨天發布稱為災難（Meltdown）和幽靈（Spectre）2項網路安全漏洞的細節。兩漏洞因出自晶片本身，且涉及晶片防護電腦上和網路上個人資料的方式，因此和許多其他資安漏洞不同。

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）研究人員昨天揭露，現代電腦和許多行動裝置搭載的晶片存在2大資安漏洞，影響遍及全球數十億台裝置。相關科技公司已急忙採取補救措施，但專家至今仍難以確知衝擊程度。

謀智（Mozilla）研究員華格納（Luke Wagner）在部落格發文表示：「我們目前仍在調查這種等級的攻擊全部的影響範圍，並且正和資安研究人員及其他瀏覽器開發商合作，以全面了解威脅和解決方法。」

資安企業邁克菲（McAfee）技術長葛羅布曼（Steve Grobman）指出，新發現的漏洞「衝擊了現代電腦加強（作業系統）保護的根本基礎能力。企業和消費者應該在補救措施發布後，立即更新作業系統和安裝修補軟體。」

初步漏洞報告主要點名電腦晶片業巨擘英特爾公司（Intel Inc.）的產品，英特爾則發布聲明表示，公司和夥伴企業「在展開軟體升級方面已有重大進展」，得以減輕任何威脅的衝擊。

聲明還說：「英特爾預期，已對過去5年推出的處理器產品當中超過90%發布軟體更新。此外，許多作業系統開發商、公共雲端服務供應商、裝置製造商和其他機構也表明，已將產品和服務進行軟體更新。」

不過，與資安追蹤機構SANS網路風暴中心（SANSInternet Storm Center）合作的資安公司FidelisCybersecurity研究員班貝涅克（John Bambenek）警告，現在要知道問題範圍可能還太早。

他在部落格發文寫道：「從漏洞遍佈程度來看，這個問題很可能恰如其名。」

研究人員在專門討論這2個資安漏洞的網站上表示，它們影響個人電腦（PC）、行動裝置和雲端運算，且讓攻擊者可能「獲取其他正在使用中的程式裡記憶體儲存的機密，包括儲存在密碼管理員或瀏覽器裡你的密碼，或是你的私人相片、電子郵件、即時簡訊，甚至是十分重要的業務文件。」

一些專家還指出，在部分情況下，唯一真正的解決方法可能是直接更換晶片。這對電腦產業而言會是個大問題。

班貝涅克說：「Spectre尤其無法光靠修補軟體完全擋住，似乎需要從硬體解決。好消息是，利用Spectre漏洞的難度較高。」（譯者：中央社張正芊）1070105