體育署發文奧會 促儘速頒發奧運獎牌

（中央社記者龍柏安台北5日電）體育署今天發文給中華奧會，希儘速頒發陳葦綾與盧映錡遞補的2008北京奧運金、銀牌，也盼奧會能加速申請國光體育獎章及獎助學金補發，善盡照顧優秀運動選手之責。

體育署今天發出聲明稿表示，經調查後發現盧映錡遞補的奧運銀牌，中華奧會已在去年7月就收到；陳葦綾的奧運金牌也在去年10月寄抵台灣。

基於維護選手敘獎權益，表揚選手為國爭光殊榮，體育署今天發文奧會，應本於權責儘速辦理公開頒獎儀式，並依程序速提文件送署審議核撥。

根據國際奧會規定，奧運獎牌頒發需在公開場合，且由國際奧會委員親自頒獎。體育署調查後發現盧映錡遞補的奧運銀牌，中華奧會已在去年7月就收到，陳葦綾的奧運金牌也在去年10月寄抵台灣，因此呼籲奧會應儘速頒發獎牌。