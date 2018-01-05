防控風險 陸一行三會發文整頓債市

（中央社台北5日電）中國大陸金融監管「一行三會」日前發布規範債券交易業務通知，督促各類市場參與者加強內部控制與風險管理，健全債券交易相關內控制度，並將自身槓桿操作控制在合理水準。

2014至2016年，中國大陸債市歷經一波多頭行情，衍生類似質押融資的「債券代持」亂象。在中國大陸官方強調金融去槓桿的背景下，相關業務受到嚴厲打擊。

新華社報導，中國人民銀行（大陸央行）有關負責人今天表示，「一行三會」（人行、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會和中國保險監督管理委員會）近日聯合發布關於規範債券市場參與者債券交易業務的通知。