防控風險 陸一行三會發文整頓債市

（中央社台北5日電）中國大陸金融監管「一行三會」日前發布規範債券交易業務通知，督促各類市場參與者加強內部控制與風險管理，健全債券交易相關內控制度，並將自身槓桿操作控制在合理水準。
2014至2016年，中國大陸債市歷經一波多頭行情，衍生類似質押融資的「債券代持」亂象。在中國大陸官方強調金融去槓桿的背景下，相關業務受到嚴厲打擊。
新華社報導，中國人民銀行（大陸央行）有關負責人今天表示，「一行三會」（人行、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會和中國保險監督管理委員會）近日聯合發布關於規範債券市場參與者債券交易業務的通知。
這名負責人表示，上述通知強調債券交易應在指定交易平台達成並簽署相關交易合約，明定約定由他人暫時持有但最終須返售、或為他人暫時持有但最終須由其購回的債券交易，應透過買斷式回購交易達成，按相應會計準則進行核算，並以此計算風控指標，統一管理。
此外，這份通知要求市場參與者合理控制自身債券交易槓桿比率，若超過一定水準，須向相關金融監管部門報告。
為實現平穩有效降低債市風險的目標，這份通知規定一年時間為過渡期，引導市場參與者在過渡期內，完善內控風控機制建設與管理，規範債券交易行為，有效控制債券交易槓桿比率等。
中國大陸「財經」雜誌報導，這份俗稱「302號文」的通知確定代持行為屬於買斷式回購，應納入表內核算。申萬宏源債券首席分析師孟祥娟表示，這將大幅提高代持成本。
南華期貨分析師徐晨曦說，「302號文」的發布相當於繼續降槓桿，以後市場能使用的槓桿少了，可能會對市場需求有所影響。1070105