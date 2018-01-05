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管中閔求學路波折 非校友選上台大校長

中央社2018/01/05 22:39
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北5日電）中研院士管中閔當選台大校長，曾自述荒廢高中課業的他，畢業於文化大學，是台大近34年來唯一非台大畢業的校長。

台大前年發生論文涉造假案，受到外界高度關注，風波越滾越大，連時任校長楊泮池都被牽連。楊泮池於去年3月的台大校務會議中宣布，為了學術界和諧，不再續任台大校長一職。

楊泮池在去年6月任期屆滿後不續任，台大因此啟動校長遴選機制。台大校長遴選委員會今晚召開會議，針對校務會議推薦的5位校長候選人進行投票，會後由台大校長遴選委員會召集人陳維昭宣布，中研院士管中閔當選台大校長。

管中閔畢業於文化大學經濟系，於美國加州大學聖地牙哥分校取得經濟學博士學位，曾任行政院政務委員、國家發展委員會主任委員，經濟建設委員會主任委員，同時也是中央研究院院士和世界科學院院士。

畢業於文化大學的管中閔，是這次5位候選人中，唯一非台大校友的校長候選人，也是台大自前校長虞兆中後，34年來唯一非台大畢業的台大校長。

管中閔過去曾發表文章談到，高中以前一直是成績很好的學生，但叛逆心理卻使他在建國中學荒廢，最後錄取文化學院經濟系（文化大學經濟系前身）。

服預官役時，管中閔被分發到東引，乘船抵達那天，天氣嚴寒，他突然開始擔憂自己的未來，在略微透風的寢室中，幾乎徹夜難眠。經過近7年的頹廢生活，加上入伍前結了婚，他終於認真思考自己要走什麼樣的路。

服役期間，他改變多年來對事情漫不經心的態度，開始認真作每一件交付的工作。退伍後工作一段時間，他去了美國，重新規劃未來，最後決定攻讀經濟碩士學位，雖然剛開始成績慘不忍睹，但他決定從根救起，甚至跟大學部學生一起修課，之後逐漸進步，終於走上學術研究之路。

談到學術研究，管中閔表示，這份樂趣不僅來自於成果，也在於過程，一旦研究有所突破創新，那種驚喜與成就感，非筆墨可以形容，讓他在學術研究的道路上陶然自得。1070105

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