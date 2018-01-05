M503爭議 北京：盼美客觀看待

美國國務院官員隨後向中央社表示，反對任何一方單方面採取行動改變兩岸現況，也鼓勵北京與台北在尊嚴和尊重的基礎上進行建設性對話。這名官員說，兩岸民用航空與安全有關的議題應由雙方對話決定。

中國大陸4日宣布啟用M503北上航路與相關銜接航路，行政院大陸委員會與國防部等相關部會表達堅決反對陸方使用未經協商的航路，要求立即停止相關飛航活動。

中國外交部今天回應中共官媒環球時報提問表示，已注意到相關報導，「關於M503北上航線啟用問題，（中國）國台辦和民航局已做了詳細說明，希望美方客觀看待。」

中國外交部並表示：「在台灣問題上，希望美方恪守一個中國政策和中美三個聯合公報原則，妥善處理有關問題。」

中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光4日宣稱，M503航路位於上海飛行情報區內，設立和啟用這一航線「完全是大陸民航空域管理工作，本無須與台方溝通」。

馬曉光還說，在啟用M503北上運行及相關銜接航路時，中國大陸空管部門仍向台灣通報。「台灣方面應正確看待，不要藉機做文章，干擾或破壞兩岸關係。」

陸委會隨後表示，陸方說法完全悖離M503北向南開通，是經過兩岸航空「小兩會」多次溝通的歷史事實，並片面撕毀2015年對台灣的承諾，不僅違反誠信，破壞互信，更應該承擔影響兩岸關係的全部責任。1070105