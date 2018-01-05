亞洲青少年高球巡迴賽 陳瑋利獲亞軍

（中央社記者李晉緯台北5日電）首屆亞洲青少年高爾夫巡迴賽台灣青少年錦標賽，地主小將陳瑋利打完前兩輪後位居領先，可惜今天的末輪僅打出2鳥、6柏忌，高於標準桿4桿的76桿，最終以220桿獲得亞軍。

雖然未能贏得冠軍，陳瑋利的優異表現，獲亞洲青少年高爾夫巡迴賽（The Junior Golf Tour of Asia，簡稱JGTA）主辦單位頒發冠軍之星（Heart of aChampion Award）。

冠軍之星主要頒給12到15歲，在比賽期間表現的精神最佳、最有潛力拿到獎學金前往美國大學的選手，得獎者可以獲得2018年美國青少年高爾夫協會（AmericanJunior Golf Association，簡稱AJGA）賽季的豁免權。