中央社小百科：炸彈氣旋

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）談到天氣，難有比「炸彈氣旋」（bomb cyclone）聽來更嚇人的天候，這是真實的專有名詞，適用匯集在美國東南沿岸外海的龐大冬季風暴，但這名詞恐不像聽起來的那麼有爆炸性。
美聯社報導，美國奧克拉荷馬大學（Universityof Oklahoma）氣象學教授佛塔多（Jason Furtado）表示，基於嚴格的定義，氣象學家數十年來一直使用bomb這個術語來形容風暴。
曾在2014年幫助推廣極地渦旋（polar vortex）一詞的Weather.US網站氣象學家茂厄（Ryan Maue）表示：「『極速氣旋生成』（Bombogenesis）是專有名詞，Bomb cyclone是它的縮寫，更適合用在社群媒體。」
茂厄說：「炸彈氣旋其實不具炸彈威力，不會發生爆炸或引爆任何事物。 」
炸彈氣旋的強度是由中心氣壓所判定，氣壓越低，氣旋越強。當氣壓迅速減低時，風暴就被視為「炸彈」，意指氣壓在24小時內至少下降24毫巴。
這場冬季風暴已經為美國東南部帶來大量積雪，目前沿著海岸線北上朝緬因州撲去，且挾帶近似颶風威力的強風，可能將使當地出現破紀錄低溫。
茂厄說，全球每年產生約40至50個「炸彈氣旋」，但是大部分都在開放的海洋上生成，除了氣象狂人以外，沒有人會留意這個現象。（譯者：中央社陳彥鈞）1070105