中央社小百科：炸彈氣旋

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）談到天氣，難有比「炸彈氣旋」（bomb cyclone）聽來更嚇人的天候，這是真實的專有名詞，適用匯集在美國東南沿岸外海的龐大冬季風暴，但這名詞恐不像聽起來的那麼有爆炸性。

美聯社報導，美國奧克拉荷馬大學（Universityof Oklahoma）氣象學教授佛塔多（Jason Furtado）表示，基於嚴格的定義，氣象學家數十年來一直使用bomb這個術語來形容風暴。

曾在2014年幫助推廣極地渦旋（polar vortex）一詞的Weather.US網站氣象學家茂厄（Ryan Maue）表示：「『極速氣旋生成』（Bombogenesis）是專有名詞，Bomb cyclone是它的縮寫，更適合用在社群媒體。」