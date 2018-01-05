美媒：川普曾緊抓通俄門調查不放

報導中說，目前已公開的證據中，比較多的證據顯示川普總統可能涉及妨礙司法。但是累積的證據是否足夠讓穆勒提起妨礙司法訴訟，法界人士意見分歧。

「紐約時報」報導，法律專家指出，川普總統是否妨礙聯邦調查局（FBI）調查「通俄門」一案，是穆勒（Robert Mueller）調查重要之一。另一調查重點是川普競選陣營是否和俄羅斯有勾結。

根據熟悉內情的2名人士指出，川普去年3月明確指示白宮律師麥甘（Donald F. McGahn II）阻止司法部長塞申斯（Jeff Sessions）自請撤換調查人。塞申斯是川普競選團隊中的資深成員，他迫於社會壓力，迴避主持調查。

麥甘無功而返，川普在眾多白宮官員面前大發雷霆。川普說，他需要司法部長保護他。

川普認為，當年司法部長羅勃．甘迺迪（RobertF. Kennedy）袒護哥哥甘迺迪總統（John F. Kennedy），司法部長霍德（Eric Holder Jr.）保護歐巴馬總統（Barack Obama）。川普表示，他原本也期待司法部長能夠保護他。

川普隨即問道：「我的羅伊．寇恩在何方?」羅伊．寇恩（Roy Cohn）是川普前私人律師和顧問，他曾是參議員麥卡錫（Joseph McCarthy）首席助理，協助麥卡錫調查1950年代的共黨活動，已於1986年逝世。

這些先前不為外界所知的插曲，發生在去年3月塞申斯迴避主持調查至去年5月穆勒獲任命為特別檢察官的2個月之間。這段期間，川普相信他逐漸喪失對「通俄門」調查的控制。

其他的插曲還有，川普打算寫信給當時的聯邦調查局局長柯米（James B. Comey），說明通俄門調查是「杜撰而且出於政治動機 」，但遭到白宮助理勸阻。

穆勒也證實，柯米在去年5月被川普開除前，曾在一連串備忘錄中記載他和川普互動的困擾。

穆勒也收到前白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）筆記，內容顯示川普告訴蒲博思，他是如何致電柯米，要柯米公開說明，他並未受到調查。

「紐約時報」也得知，柯米被炒4天前，塞申斯的一名助理詢問一名國會員工，是否有不利柯米的資料，這顯然是想搞垮柯米的舉措之一。

有關以上報導內容，白宮律師柯布（Ty Cobb）拒絕發表評論。

川普的律師已說，川普總統全力配合調查。他們有信心，調查即將結束。他們說，他們相信川普將會被證明無罪，他們希望這個結論屆時能夠公開。（譯者：中央社嚴思祺）1070105