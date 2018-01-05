道瓊突破25000點大關 眾人興奮 一位分析師却

一位分析師週五告訴 CNBC 說，華爾街讓人意外的漲勢，對全球投資人而言，恐是重大的擔憂。

週四，美國公布就業數據較預期強勁，道瓊工業平均指數首度突破了 25000 點大關。這也是道瓊史上，最快的 1000 點上漲速度。道瓊於 11 月 30 日突破了 24000 點，僅用了 35 天便又突破 25000 點。

但 MBMG 集團分析師甘博 (Paul Gambles) 告訴 CNBC 說：「我們真的感到很恐慌，」

當被問到在這種全球成長良好的情況下，為何要避開股市？甘博說：「股市的漲勢太過美好，我們認為泡沫終將破滅。」