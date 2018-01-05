爆料書作者：川普比地球任何人都靠不住

沃爾夫表示：「他們的意思是，他（川普）需要事情立刻如他所願，他的需求凌駕一切。」

「烈焰與怒火：川普白宮內幕」（Fire and Fury:Inside the Trump White House，暫譯）的作者沃爾夫（Michael Wolff）接受美國國家廣播公司（NBC）電視節目「今日秀」（Today）訪問時透露，川普（DonaldTrump）的幕僚「全都說，他像個孩子」。

（中央社紐約5日綜合外電報導）美國記者沃爾夫揭露川普總統入主白宮後內幕的新書，遭川普指責「充滿謊言」。沃爾夫今天回應道，川普「可能比迄今曾在地球上生存過的任何人都靠不住」。

沃爾夫還說：「這個人不閱讀，不傾聽他人，像彈珠台裡的彈珠只會四處彈射。」川普身邊的人「百分之百」都懷疑他是否適任總統。

川普聲稱從未和沃爾夫說過話，沃爾夫反駁道，他曾在總統大選競選期間和在白宮內，與川普共處3小時。

英國廣播公司（BBC）報導，沃爾夫為撰寫新書，花了數月時間待在川普主政下的白宮進行研究。川普的律師曾試圖阻止該書出版，現在這本書已提前開賣。

沃爾夫表示，身為美國總統的川普會試圖阻止他的新書出版，「令人驚訝」；即使是位「中型企業的執行長」都不會有此企圖。

記者問沃爾夫、有人懷疑他書中對於白宮一年來陷入混亂的描述是否真實與準確，而沃爾夫表示，他所寫的一切「絕對」站得住腳。（譯者：中央社張正芊）1070105