勞基法修法立院角力 綠委輪班夜宿立院

（中央社記者劉冠廷、葉素萍台北5日電）時代力量立委為阻止勞基法修法，今天下午將自己反鎖在議場內，但最終仍遭到民進黨立委突破。為了預防再發生狀況，民進黨立委也從今晚開始在議場外輪班排隊至8日。

立法院臨時會將處理勞動基準法（簡稱勞基法）修正草案，黃國昌等5位時代力量立委為反對勞基法修法，今天下午破壞立法院議場門鎖，用鐵鏈將自己反鎖在議場內，並占據主席台。同時，國民黨立委也開始在議場門外輪班排隊，搶8日開會前，能率先送案。

約下午4時45分時，多位民主進步黨立委準備破門工具，順利突破障礙進入議場內，並圍在主席台四周，欲與時代力量立委進行一場耐力戰，而國民黨立委也在民進黨立委進入到議場後，也到了議場內。