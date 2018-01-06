蕾貝卡弗格森化身白皇后　與英國國王挑戰禁忌之戀

Star World即將在7日晚上10點，全台首播英國宮廷劇《白皇后》(The White Queen)，這部由BBC製作精緻英國宮廷劇，由瑞典女演員蕾貝卡弗格森（Rebecca Ferguson）擔綱主演，除了入圍當年金球獎外，湯姆克魯斯也因為看中她在《白皇后》的演出，欽點她擔任《不可能的任務5：失控國度》女主角，接著在《不可能的任務6》也能看得到她擔綱演出。

《白王后》(The White Queen)，為BBC電視台改編自菲利帕格里高利的歷史小說The Cousins’ War系列，《白王后》、《紅王后》和《伯爵的女兒》組成的十集迷你劇。故事的背景是屬於親戚的家族蘭開斯特家族、約克家族在英國著名的「玫瑰戰爭」中爭奪王位。故事從已經開戰9年的1464年開始，講述了主角三個女人伊莉莎白伍德維爾、里奇蒙和德比伯爵夫人瑪格麗特博福特、安妮內維爾捲入衝突後，追尋權利、操縱歷史的故事。