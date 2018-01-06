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娛樂

蕾貝卡弗格森化身白皇后　與英國國王挑戰禁忌之戀

記者吳雨婕／綜合報導2018/01/06 08:30
▲蕾貝卡弗格森（右）在劇中飾演白皇后，是位傾城美女。（圖／FOX提供 , 2018.01.05）
▲蕾貝卡弗格森（右）在劇中飾演白皇后，是位傾城美女。（圖／FOX提供 , 2018.01.05）

Star World即將在7日晚上10點，全台首播英國宮廷劇《白皇后》(The White Queen)，這部由BBC製作精緻英國宮廷劇，由瑞典女演員蕾貝卡弗格森（Rebecca Ferguson）擔綱主演，除了入圍當年金球獎外，湯姆克魯斯也因為看中她在《白皇后》的演出，欽點她擔任《不可能的任務5：失控國度》女主角，接著在《不可能的任務6》也能看得到她擔綱演出。

《白王后》(The White Queen)，為BBC電視台改編自菲利帕格里高利的歷史小說The Cousins’ War系列，《白王后》、《紅王后》和《伯爵的女兒》組成的十集迷你劇。故事的背景是屬於親戚的家族蘭開斯特家族、約克家族在英國著名的「玫瑰戰爭」中爭奪王位。故事從已經開戰9年的1464年開始，講述了主角三個女人伊莉莎白伍德維爾、里奇蒙和德比伯爵夫人瑪格麗特博福特、安妮內維爾捲入衝突後，追尋權利、操縱歷史的故事。


▲英國宮廷劇《白皇后》(The White Queen)，由BBC電視台改編自菲利帕格里高利的歷史小說The Cousins’ War系列的電視劇。（圖／FOX提供 , 2018.01.05）

在《白皇后》第一集中，觀眾可以看到女主角蕾貝卡弗格森即便一身樸素，還是散發出的不凡魅力，讓當時的國王拜倒在這位寡婦之下，甚至密婚只為了得到傾城美女，更不惜不顧大臣反對，公開承認這位平民女孩就是他的另一半，也就是英國女王！首集還祭出多場情慾床戲，展現出兩人彼此深刻的愛情，在FOX+上觀眾還可以欣賞到一刀未剪版的精彩畫面。


▲由瑞典女演員蕾貝卡弗格森（Rebecca Ferguson）擔綱主演《白皇后》。（圖／FOX提供 , 2018.01.05）

關鍵字白皇后蕾貝卡弗格森湯姆克魯斯不可能的任務
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