107年改善固定汙染源　雲科工燃氣鍋爐全達標

雲林縣推動空氣汙染減量工作，針對大型發電廠及汽電共生廠以源頭減量、加嚴標準及季節限定三箭推動，使全縣生煤總使用量已減少221萬3,699公噸、石油焦總使用量減少60萬9,340公噸。另106年紅害日數(對所有族群不健康)雖仍有61站日，較105年之85站日數減少，而且民眾最關注之PM2.5，從103年PM2.5年平均30.7μg/m3，逐年改善至106年26.8μg/m3，顯示多管齊下的抗空汙措施逐漸展現成效。
小見成效，雲林縣環保局仍持續在源頭減量措施上努力，透過輔導及稽查，目前已有福懋興業、彰源企業、憶霖企業、台日古河銅箔、展頌、富喬工業、建大輪胎、正新橡膠、上銀科技及旭硝子顯示玻璃等80座鍋爐廠使用天然氣或液化石油氣為燃料；其中斗六工業區有54%鍋爐、雲林科技工業區更高達85%的鍋爐燃料已使用LNG或LPG。
▲推動雲林科技工業區為綠色示範園區，全區於107年改為使用天然氣為燃料的燃氣鍋爐。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.01.05）
雲林縣府為達全數使用燃氣鍋爐目標，除針對商用鍋爐之改選或汰換為清潔燃料者補助最高50萬元，另亦研訂「雲林縣加熱設施排放管道空氣汙染物排放標準(草案)」要求中小型鍋爐排放符合天然氣鍋爐之排放標準，大大提升工商業鍋爐更換清潔燃料之誘因。
此外,針對車輛管制，將斗六科技工業區納為空氣品質維護區，並同步提出柴油車、二行程機車汰舊與換購電動機車與自行車的優惠方案。空品不良時，環保局即啟動相關防制作為，如4日斗六測站空品達一級預警，環保局立即成立防制指揮中心，通知斗六地區公私場所等固定汙染源級營建工地加強應變措施，包含自主減產、降載、進出車輛沖洗及防塵、裸露地表覆蓋及減少造成擾動揚塵等作業，並加強露天燃燒、怠速稽查作業及柴油車路邊攔檢作業，減少汙染物排放量之增加及減緩空品惡化。
環保局代理局長張喬維表示，工業燃料改善是今年努力的重點方向之一，環保局將於8日在三好國際酒店與經濟部工業局、雲科廠商協進會及雲林科技大學簽署產學合作整合各項資源，將與雲林科技工業區廠商協進會簽署合作備忘錄，推動雲林科技工業區為綠色示範園區，全區於107年改為使用天然氣為燃料的燃氣鍋爐，再擴展推廣到斗六工業區等，以改善空氣品質。