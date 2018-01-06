107年改善固定汙染源　雲科工燃氣鍋爐全達標

雲林縣推動空氣汙染減量工作，針對大型發電廠及汽電共生廠以源頭減量、加嚴標準及季節限定三箭推動，使全縣生煤總使用量已減少221萬3,699公噸、石油焦總使用量減少60萬9,340公噸。另106年紅害日數(對所有族群不健康)雖仍有61站日，較105年之85站日數減少，而且民眾最關注之PM2.5，從103年PM2.5年平均30.7μg/m3，逐年改善至106年26.8μg/m3，顯示多管齊下的抗空汙措施逐漸展現成效。

小見成效，雲林縣環保局仍持續在源頭減量措施上努力，透過輔導及稽查，目前已有福懋興業、彰源企業、憶霖企業、台日古河銅箔、展頌、富喬工業、建大輪胎、正新橡膠、上銀科技及旭硝子顯示玻璃等80座鍋爐廠使用天然氣或液化石油氣為燃料；其中斗六工業區有54%鍋爐、雲林科技工業區更高達85%的鍋爐燃料已使用LNG或LPG。