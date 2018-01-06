原甫扮農夫噴水作畫　雲科大藝術中心展出

書畫茶席擺有十桌給愛好藝文人士品茶，並欣賞大師創作，短短不到半小時即完成其觀賞日月潭後之巨作，經旁敲此幅20萬元起跳，展出之一幅觀音聽說叫價到42萬。陝西師大文學院劉生良博士在此場合看到原甫流彩畫絕活，也邀請有機會能到大陸傳授，劉興治原甫大埤鄉三結村人，花甲之齡桃李滿天下，台北、台中、彰化員林、雲林大埤等九處畫室，真是雲林人之榮耀。



▲劉興治大師在滾石創作人許惠鈞小姐鋼琴演奏下，現場揮毫作畫。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.01.05）



▲開幕書畫茶席吸引數百多位愛好藝文人士前來共襄盛舉。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.01.05）

流彩畫由原甫老師創於2004年，流彩畫是利用水在紙上流動、再把顏料畫上去讓其自然流動，此畫法與宣染技法不同，也與撥墨山水完全不同，是要在流動的色彩中掌握適當時機完成作品、故水流到那裏畫到那裏，這個時候就要看畫者平常訓練的經驗，可以把水彩技法、水墨技法、插畫技法、重疊技法，把畫者會的技法全用上，再加上不斷的練習和實驗才能完全控制流動的色彩。



▲劉興治述說流彩畫是他自創的一種新畫法流彩劃結合中西各種技法。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.01.05）

劉興治原甫指出，流彩畫可以畫靜物、畫風景、畫動物、畫人物，當然也可以畫抽像、畫印象、畫想像中天馬行空，尤其能畫出流動的動感，如牛羊馬在跑的速度感，風在動雲在動的快感，更能表現風吹草動萬物齊舞的動感，所謂作畫要畫到像一張畫，而不是畫得寫實畫得非常像，讓作品更寫意更像一幅畫，這就是我為什麼要研究流彩畫、下的一個定義、也支持我畫下去的理由。

流彩畫為他本人自創的一種新畫法流彩劃結合中西各種技法，他從事繪畫教學近30年，在教學過程中，遇到一位學生只因畫工很細，在討論作品中，學生問背景如何處理比較自然，他告訴學生要分賓主，主題要清楚背景宜帶過，這樣才能分賓主。

學生就說，那老師示範一下如何在帶過，就這樣他隨手拿起畫筆和顏料揮一下，發現效果不錯。第二天到美術社把所有水彩顏色，所以各種品牌水彩紙買回家，用一生會的技法去創作，一個星期下來，用了上百張各式各樣的水彩紙，也用了二十幾種各式各樣的中西水彩、廣告顏料，水墨畫顏料做不同的研究，終於實驗出流彩畫技法。