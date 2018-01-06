書法家齊聚北港農工　狗年新春揮毫送祝福

這群書法家在一個月前就開始著手，為北港農工師生的新年祈願做足了準備，事先寫好的200多幅年畫、近300副春聯，將圖書館多元學習區布置得喜氣洋洋。此外，書法家們也現場揮毫，為參加的師生獻上「客製化」的祝福，學生們紛紛表示，不但可以親眼見識書法家們現場揮毫的丰彩，也可以充實藝術涵養、得到新春祝福，更能夠將鎔鑄書法家心血的春聯、年畫帶回家，與會的師生可謂收穫滿滿。

2018歲次戊戌，在狗年旺旺到來的新年頭，北港農工圖書館辦理一年一度的「名家揮毫寫春聯」，由前任校長王金樑邀請陳池源、張振明、廖明亮等三位書法家蒞校，向全校師生獻上狗年新春的祝福，書法家們受到師生熱烈的歡迎。



▲北港農工辦理「名家揮毫寫春聯」，校長廖宏瑩祝福大家「狗年行大運」、「旺旺來招財」。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.01.05）

校長廖宏瑩指出，北港農工於專業、知識、技能傳授之外，更努力充實學生人文素養，讓學生學會將生活與美感結合、專業與藝術融合。春聯、年畫是華人特有的年節藝術，今年再次辦理名家揮毫寫春聯，希望師生能涵泳於傳統文化、透過欣賞名家丰彩而充實藝術內涵，也透過這個活動向師生們獻上最盛情的新春祝福。



▲校長廖宏瑩邀請前校長王金樑等書法家們現場揮毫，期望對學校及師生會是「有狗讚」的一年。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.01.05）

現場還有兩名學生觀摩學習加入寫春聯的行列，一位是曾榮獲全縣美展書法比賽第2名、全國書法比賽佳作，並以藝術涵養成就專業好成績，於第47屆全國技能競賽中區競賽中獲得「工業機械修護」職種佳作的機械科三年級孫洧珅同學；另一位則是曾獲全縣音樂比賽高中職中國笛B組第二名、雲林縣鄉土歌謠音樂比賽中國笛A組第一名、對藝術有濃厚興趣的農場經營科三年級簡維頡同學。兩位高三同學都希望在高職就學的最後一年，向師長及同學們獻上新年的祝福，也把握向書法家們觀摩學習的難得機會。