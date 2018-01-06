賴清德、張花冠領團隊建共識　基礎建設暨長期照顧業務

行政院長賴清德、嘉義縣長張花冠曾經共事同為立法委員，後再分別選上台南市長、嘉義縣長，彼此交誼菲淺。賴清德調任行政院長後，為建立中央與地方執政共識，5日賴清德帶領行政院執政團隊，到嘉義縣政府與張花冠的縣政團隊，就「落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務」進行面對面溝通。
5日下午，嘉義縣政特區的創新學院一樓，中央與嘉義縣地方官員(含鄉鎮市長)齊聚一堂，先由行政院對地方的業務簡報、再由張花冠對現階段與未來縣政問題提報，在相互簡報了解問題後，繼續辦理座談。
張花冠對故宮南院週邊博物館群核心發展計畫、長照人力不足等多項攸關縣民福祉問題提案，希望中央與地方共同研議，如何推動落實與執行。張花冠指出，嘉義縣人口嚴重老化，稅收匱乏，自有財源偏低，在有限資源中積極因應，同時已向中央提出74項前瞻建設計畫提案，目前核定26項；但，高山茶主體場館、國寶館、水產精品加值產業園區、循環農業園區、布袋商港連外道路新闢工程等重要建設，仍待中央協調支持。
▲中央與地方官員齊聚一堂辦座談。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.01.05）
張花冠表示，基於「嘉義新時代」政策理念，要讓嘉義擺脫過去數十年來低度發展的桎梏，未來將持續不斷突破先天的困境，投入多元翻轉策略，希望中央協助解決體制與制度問題，給予資源連結挹注。
賴清德對張花冠就任後所推動的各項政策與施政方向都表示支持，對於嘉義縣爭取舉辦2018台灣燈會，持肯定與值得期待的態度，同時針對縣府提出中央協助事項，會儘速研擬解決方案。賴清德指出，行政院團隊與縣市政府的座談，一方面是為落實蔡英文總統的重大政策，嘉惠各縣市並解決台灣現今面臨各項嚴肅的社會問題；另ㄧ方面則是希望縮短中央跟地方距離，提高各縣市行政效率，使中央所核定的前瞻基礎計畫都能確實執行，不僅讓地方進步，經濟也可以發展。
行政院發言人徐國勇會後表示，張花冠所提行政區域重新劃分，已在研議中，但是需要時間討論，另對財政收支劃分重作調整，也會蒐集各方意見後，提行政院會研議。