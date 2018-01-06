賴清德、張花冠領團隊建共識　基礎建設暨長期照顧業務

行政院長賴清德、嘉義縣長張花冠曾經共事同為立法委員，後再分別選上台南市長、嘉義縣長，彼此交誼菲淺。賴清德調任行政院長後，為建立中央與地方執政共識，5日賴清德帶領行政院執政團隊，到嘉義縣政府與張花冠的縣政團隊，就「落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務」進行面對面溝通。

5日下午，嘉義縣政特區的創新學院一樓，中央與嘉義縣地方官員(含鄉鎮市長)齊聚一堂，先由行政院對地方的業務簡報、再由張花冠對現階段與未來縣政問題提報，在相互簡報了解問題後，繼續辦理座談。

張花冠對故宮南院週邊博物館群核心發展計畫、長照人力不足等多項攸關縣民福祉問題提案，希望中央與地方共同研議，如何推動落實與執行。張花冠指出，嘉義縣人口嚴重老化，稅收匱乏，自有財源偏低，在有限資源中積極因應，同時已向中央提出74項前瞻建設計畫提案，目前核定26項；但，高山茶主體場館、國寶館、水產精品加值產業園區、循環農業園區、布袋商港連外道路新闢工程等重要建設，仍待中央協調支持。