影／北斗鎮代會全數否決鎮公所107年度預算覆議案

北斗鎮公所5日針對107年度總預算案1億8千800多萬被砍、聯合幼兒園興建案等四案向鎮代會提出覆議審查，代表投票表決仍維持原案，將鎮公所最後希望打回票。代表會主席王錫瑩重申，代表會尊嚴不容踐踏。北斗鎮長楊麗香表示，「遺憾」，將請彰化縣府協調。

楊麗香說，預算幾乎快被刪光，連路燈費都無法支出，圖書館的雜誌也被停了，將請彰化縣府協調。鎮代會主席王鍚瑩說，代表會都有敞開大門，接受公所來討論，不過代表會是合議制，成不成他無法決定，要由大家一起決定。



▲北斗鎮代會全數否決鎮公所107年度預算覆議案，鎮長楊麗香表示，「遺憾」，將請彰化縣府協調。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.05）

北斗鎮公所去年編列總預算3億5千多萬元，卻未將鎮民代表「為民服務費用」229萬編列，引起雙方對立，代表會深感羞辱，在預算審查會中刪除一億八千多萬元預算，由於多項公共經費被刪恐讓北斗鎮癱瘓。5日所方再提總預算、聯合托兒所、市場公共造產，前瞻道路提昇150萬元設計費四項覆議案，代表會最後以7比3票(1人未到)，未讓公所提案過關，維持原案。



▲北斗鎮代會全數否決鎮公所107年度預算覆議案，鎮長楊麗香表示，「遺憾」，將請彰化縣府協調。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.05）

王鍚瑩說，府會已經二年多無法和諧，都是起因於聯合托兒所，府會應該要和諧，公所應尊重代表會，代表會就會敞開心胸釋出善意，如果公所一再踐踏代表會尊嚴，代表會也會反擊鎮公所，只會造成互相對立，不會改變什麼。



▲北斗鎮代會全數否決鎮公所107年度預算覆議案，鎮長楊麗香表示，「遺憾」，將請彰化縣府協調。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.05）

楊麗香也說，聯托有關鎮民福祉，不能不提，先前所方多次與代表會協議，內容一改再改，連公所新建大樓內部裝修工程也要刪，她都一一妥協，最後還要再砍7千萬有關百姓福利的預算，面對代表會得寸進尺她會一肩扛起，會以最快速度促請縣府進行協商。彰化縣政府民政處表示，縣府將繼續協助溝通協調。



▲北斗鎮代會全數否決鎮公所107年度預算覆議案，鎮長楊麗香表示，「遺憾」，將請彰化縣府協調。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.05）

楊麗香強調，百姓的生命財產安全與福利不容少數人玩弄股掌間，總預算中包括和鎮民息息相關的路燈電費、和公所水電費、4個臨時人員費用至少應先恢復，現在面臨連路燈都可能被斷電，不過她會一肩扛起，維持路燈正常運作。