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即時跑馬燈在家比賽 張仟縈：為我們感到驕傲日圓創新低　快摸到0.25字頭啦酒饕快來！台酒推出限量燈會紀念酒
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足球／ 「為我們感到驕傲」在家比賽元張仟縈很興奮

記者鍾東穎／台北報導2018/01/06 00:24
▲台灣五人制男足代表隊元老國腳張仟縈。（圖／鍾東穎攝 , 2017.01.05）
▲台灣五人制男足代表隊元老國腳張仟縈。（圖／鍾東穎攝 , 2017.01.05）

年屆35歲的張仟縈再度披上中華隊戰袍，將應戰30日開始於台北舉行的2018亞足聯五人制足球錦標賽(AFC Futsal Championship)，已有10多年國家隊經驗的張仟縈不緊張，但擔心團隊表現不好，期盼在主場比賽能讓球迷「為我們感到驕傲。」

身為元老國腳的張仟縈征戰亞洲盃數年，其實自上屆亞洲盃結束他就決定高掛球鞋，只是這次新任總教練Adil Amarante力邀他回鍋，期盼發揮老將經驗教導學弟，不過張仟縈之前在抽籤儀式記者會上也表明，這次是最後一次參加亞洲盃。

難得在台灣舉辦五人制國際大賽，張仟縈透露在家比賽「心情蠻興奮的，但是擔心團隊表現不好，希望讓球迷看到最好的一面，將壓力化為助力。要讓支持我們的所有人，為我們感到驕傲。」中華隊7日將赴泰國、日本移地訓練。

中華隊自總教練Adil上任至今，約集訓三周的時間，5日練習終於16人全員到齊，陳仟縈認為距比賽時間不到一個月的現在就是「關鍵期」，他也直說目前球隊「整體還不夠好，不夠成熟，要再努力。」

對於新教練的風格，張仟縈表示與過去不太相同，從保守轉為進攻，「蠻容易上手，但需要時間多練習，打整體配合，每個球員都要搭配，短時間沒辦法到位。」他也認為，除了場上練習，場下溝通、多交流也很重要。

亞洲盃自1月30日至2月10日在新莊體育館和北市大天母體育館兩地舉行。中華隊3場小組賽都在新莊進行，踢一休一，第一場2月1日對壘巴林，第二場2月3日交手馬來西亞，第三場2月5日對決越南。

關鍵字2018亞足聯五人制足球錦標賽張仟縈足球adil amarante主場
距亞洲盃不到1月　中華隊終於到齊

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