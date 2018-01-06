台東縣府觀旅處更名「交觀處」　歡迎遊客到台東旅遊交關

台東縣府交觀處今正式掛牌，縣長黃健庭主持茶會中歡迎遊客到台東旅遊交關。為提升縣府的交通業務層級，作為向中央部會力爭更多交通建設的窗口，台東縣府將觀光旅遊處更為名交通及觀光發展處（交觀處）成立茶會，黃健庭表示，自100年在地方觀光旅遊業者向縣府反映，縣府向中央協調爭取交通建設時，往往被歸類觀光行政單位，因為單位定位不明，難以有力爭取交通建設。因此，為了提升縣府交通業務層級，向中央部會力爭更多交通建設，將原「觀光旅遊處」更名為「交通及觀光發展處」。



▲黃健庭提三大願景來改善對外交通及建設，未來將在交關處的運作下，一步步完成。（圖／台東縣政府提供）

台東縣府自去年獲旅遊指南「孤獨星球」（Lonely Planet）選為亞洲10大最佳旅遊景點；11月底又獲Booking.com肯定為「2018年世界10大新興旅遊城市」後，更積極希望在卸任前交出更亮麗的成績單，黃健庭說，希望可以把對台東有益處的績效延續下去。



▲為了提升縣府交通業務層級，向中央部會力爭更多交通建設，將原「觀光旅遊處」更名為「交通及觀光發展處」。（圖／台東縣政府提供）

現階段爭取台東航空站升級、南迴鐵路雙軌化、南迴線鐵路服務效能提升計畫、火車站更新工程、多良車站復站以及全縣候車亭改善與增建等，都是短期重點工作項目。黃健庭也提三大願景來改善對外交通及建設，未來將在交關處的運作下，一步步完成。