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美股盤中─ 未在意疲弱就業數據 股市創新高點

鉅亨網2018/01/06 00:28
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美國股市週五上漲，主要指數創新高點，在新的一年裡，展現出強勢的開始。華爾街未在意低於預期的就業報告。

台北時間 00:18

道瓊工業平均指數上漲 82.98 點或 0.33% 至 25158.11。

Nasdaq 指數上漲 45.02 點或 0.63% 至 7122.93。

S&P 500 指數上漲 10.11 點或 0.37% 至 2734.16。

分析師說，就業報告對股市的影響屬中性。該數據有點讓人失望，但不致改變 Fed 的政策。且 12 月與 1 月的就業報告往往有所偏差。

美國勞工部今日公布，美國 12 月新增就業 14.8 萬人。分析師預估新增就業為 19 萬人。

分析師說，這份報告暫時擺脫了通貨膨脹壓力。Fed 於 2018 年升息不致超過預期的三次。

就業報告公布後，美國指數期貨削減漲幅，但很快反彈。

週五公布的其他數據包括，供應管理協會 (ISM) 12 月非製造業指數下降至 55.9，11 月為 57.4。11 月工廠訂單上升 1.3%，高於預期。

2018 年伊始，美國股市表現亮眼。主要指數本週可望上漲逾 1%。

美國股市本週並創下重要的里程碑。週四，道瓊收盤首度站上 25000 點大關，由 24000 點上漲至 25000 點僅用了 23 個交易日，創下最快速的 1000 點漲勢。

本週稍早，S&P 500 與 Nasdaq 亦分別收盤首度突破了 2700 點與 7000 點。

在海外，國際股市今日強勁上漲。投資人未在意北韓與西方國家的政局緊張，焦點在股市的漲勢動能。

泛歐指數上漲 0.6%。在亞洲，日經指數上漲 0.9%，上海綜合指數收高 0.2%。

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道瓊突破25000點大關 ...歐股盤後─泛歐指數收高0....

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