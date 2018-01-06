吉安楓林步道出現垃圾瀑布　保七警逮4人護水源

保七總隊第九大隊去年底接獲花蓮林區管理處通報，在吉安鄉楓林步道旁林地遭人違法丟棄大量廢棄物，警方隨即會同花蓮林管處南華工作站及花蓮縣環保局稽查人員到場會勘，經由空拍評估現場丟棄廢棄物高達十噸，遠從4公里外的山腳下就看得到垃圾瀑布，警方立即展開調查。

第九大隊偵查小隊調查發現此案地點鄰近保安林地暨水源涵養保護區，惡意棄置廢棄物不僅可能影響居民飲水、灌溉用水，並危害當地生態自然景觀，所幸及早發現，林管處及環保局等單位已做緊急防護措施防止汙染情形擴大。警方陸續追查出涉案4名嫌犯並經環保局稽查人員認定違法事實，警方訊後依違反廢棄物清理法移送花蓮地方法院檢察署偵辦。



▲警方陸續追查出涉案4名嫌犯並經環保局稽查人員認定違法事實，警方訊後依違反廢棄物清理法移送花蓮地方法院檢察署偵辦。（圖／保七總隊提供）

保七總隊第九大隊表示，檢、警、林、環於去年12月召開查緝國土保育暨環保犯罪座談會時，就充分展現各機關合作查緝不法之決心，以期國土保安社會公益之目的；同時花蓮林管處亦表示近年來積極運用高科技設備偵查違反森林法等案件包括無人機（UAV）及監視器等，已成功舉發多起不法案件，呼籲民眾切勿以身試法，一旦查獲違法事實，將依法移送究責。