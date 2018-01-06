NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈大谷正式備戰新球季　目標二刀流名導被控性侵　女方控訴被硬上酒饕快來！台酒推出限量燈會紀念酒
地方

吉安楓林步道出現垃圾瀑布　保七警逮4人護水源

記者鄭志宏 ／花蓮報導2018/01/06 11:54
▲經由空拍評估現場丟棄廢棄物高達十噸，遠從4公里外的山腳下就看得到垃圾瀑布，警方立即展開調查。（圖／保七總隊提供）
▲經由空拍評估現場丟棄廢棄物高達十噸，遠從4公里外的山腳下就看得到垃圾瀑布，警方立即展開調查。（圖／保七總隊提供）

保七總隊第九大隊去年底接獲花蓮林區管理處通報，在吉安鄉楓林步道旁林地遭人違法丟棄大量廢棄物，警方隨即會同花蓮林管處南華工作站及花蓮縣環保局稽查人員到場會勘，經由空拍評估現場丟棄廢棄物高達十噸，遠從4公里外的山腳下就看得到垃圾瀑布，警方立即展開調查。


▲吉安楓林步道出現垃圾瀑布，保七警逮4人護水源。（圖／保七總隊提供）

第九大隊偵查小隊調查發現此案地點鄰近保安林地暨水源涵養保護區，惡意棄置廢棄物不僅可能影響居民飲水、灌溉用水，並危害當地生態自然景觀，所幸及早發現，林管處及環保局等單位已做緊急防護措施防止汙染情形擴大。警方陸續追查出涉案4名嫌犯並經環保局稽查人員認定違法事實，警方訊後依違反廢棄物清理法移送花蓮地方法院檢察署偵辦。


▲警方陸續追查出涉案4名嫌犯並經環保局稽查人員認定違法事實，警方訊後依違反廢棄物清理法移送花蓮地方法院檢察署偵辦。（圖／保七總隊提供）

保七總隊第九大隊表示，檢、警、林、環於去年12月召開查緝國土保育暨環保犯罪座談會時，就充分展現各機關合作查緝不法之決心，以期國土保安社會公益之目的；同時花蓮林管處亦表示近年來積極運用高科技設備偵查違反森林法等案件包括無人機（UAV）及監視器等，已成功舉發多起不法案件，呼籲民眾切勿以身試法，一旦查獲違法事實，將依法移送究責。

關鍵字保七總隊楓林步道垃圾山
台東交關處掛牌　推三大願景護台東

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan