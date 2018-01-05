紐約匯市─ 就業報告公布 美元下跌 而後反彈 加元

歐元下跌至 1.2041 美元，週四尾盤報 1.2068。週四，歐元創 2015 年 1 月以來高點，但即使通貨膨脹具有支撑，仍未能守住漲幅。

加元兌美元則上漲，美元報 1.2405 加元，創 9 月以來低點，週四尾盤報 1.2487。

美元指數上漲 0.1% 至 91.979，本週則可能下跌 0.2%，持續去年最後二週的跌勢。

該數據將促使分析師重新評估對 2018 年升息次數的預期，聯準會 (Fed) 預期為三次。

美國公布 12 月就業報告後，美元下跌，而後反彈。該報告顯示新增就業人數低於預期，工資成長仍遲緩，美元因而下跌。

美元上漲至 113.20 日元，週四尾盤報 112.75。

美國 12 月新增就業 14.8 萬人，分析師預估為新增 19.5 萬人。該數據公布後，美元走低。

本週稍早，聯準會 (Fed)12 月會議記錄顯示，決策官員對美國經濟展望仍樂觀，但對通貨膨脹持續偏低仍感到擔憂。

Fed 預期 2018 年將升息三次，但因就業報告較預期疲弱，投資人開始有所懷疑。

歐元區 12 月通貨膨脹疲弱，歐元受到壓力。歐元區 12 月消費者物價指數 (CPI) 上升 1.4%，符合預期，但低於 11 月的上升 1.5%。

分析師說，美國就業報告較預期疲弱，但要說 Fed 於 12 月做出了錯誤決策，恐嫌太早。該報告儘管疲弱，但絕非災難。

美國 12 月失業率持平於 4.1%，符合預期。平均每小時工資上升 0.3%，亦符合預期。

美國另公布 11 月貿易赤字擴大至 505 億美元，創 2012 年 1 月以來高點。10 月貿易赤字為 487 億。

加拿大公布 12 月新增就業 78600 人，預估為減少 12500 人。失業率由 5.9% 下降至 5.7%。該數據公布後，加元上漲。